Zenginlerin özel jetleri izleniyor! O sitedeki alarm dünyayı diken üstünde bırakabilir

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan yazılımcı Kyle McDonald, küresel çapta yaşanabilecek olağanüstü gelişmeleri önceden fark edebilmek amacıyla sıra dışı bir internet platformu geliştirdi. "Apocalypse Early Warning System" (Kıyamet Erken Uyarı Sistemi) adını taşıyan platform, dünyanın dört bir yanındaki özel ve iş jetlerinin uçuşlarını gerçek zamanlı izleyerek normalin dışındaki hareketliliği tespit etmeye çalışıyor.

UÇUŞ TRAFİĞİNE GÖRE ALARM SEVİYESİ

Sistem, yaklaşık 31 bin 700 özel ve iş jetinin konum verilerini analiz ediyor. Aynı anda havada bulunan uçak sayısı, geçmiş dönemlerdeki ortalama uçuş verileriyle karşılaştırılıyor. Beklenmedik ölçüde yüksek bir yoğunluk tespit edildiğinde ise alarm seviyesi otomatik olarak yükseliyor.

Platformda 1'den 5'e kadar uzanan bir alarm ölçeği bulunuyor. Birinci seviye olağan uçuş trafiğini ifade ederken, beşinci seviye tarihsel ortalamanın çok üzerine çıkan hareketliliği gösteriyor. Kullanıcılar alarm durumunu internet sitesi üzerinden anlık takip edebiliyor. Ayrıca ani değişimlerde kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirim alma seçeneği de sunuluyor.

FİKİR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

McDonald, projeyi geliştirme fikrinin ABD'de savaş planlarına ilişkin gizli bilgilere sahip bazı kişilerin bu bilgileri kişisel çıkar için kullanmış olabileceğine yönelik tartışmaların ardından şekillendiğini söyledi.

Yazılımcıya göre özellikle nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarının ardından özel jet trafiğinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu durumun, ekonomik ve siyasi açıdan etkili kişilerin olası gelişmelere kamuoyundan daha önce hazırlık yapıp yapmadığı sorusunu akıllara getirdiğini belirtti.

McDonald, İran ile olası bir savaş ihtimaline ilişkin tahmin piyasalarında zamanlaması dikkat çeken yüksek tutarlı bahislerin gündeme gelmesinin de projeyi hayata geçirme kararını güçlendirdiğini ifade etti.

"FELAKETİ TAHMİN ETMİYOR"

McDonald, geliştirdiği platformun yaklaşan bir savaş ya da felaketi kesin olarak öngördüğünü iddia etmediğinin altını çizdi. Tatil dönemleri, uluslararası zirveler, büyük organizasyonlar veya farklı nedenlerle de benzer yoğunlukların oluşabileceğini belirten yazılımcı, sistemin şu aşamada deneysel bir çalışma olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

McDonald'a göre platform, kesin tahminlerde bulunan bir araç olmaktan ziyade, olağan dışı hareketlilikleri görünür hale getirerek kullanıcıların küresel gelişmeleri farklı bir açıdan değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.