Zelenski'yi çıldırtan skandal: Ukrayna istihbaratı birbiriyle çatıştı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, iç güvenlik servisi SBU ile askeri istihbarat teşkilatı HUR arasında çıkan silahlı çatışmada birkaç kişi yaralandı. Olay, kent merkezinde çarşamba sabahı meydana geldi.

ÇATIŞMANIN ARKA PLANI

Çatışmanın, SBU'nun HUR gözetiminde Ukrayna için savaşan bir Rus vatandaşını yakın zamanda tutuklamasıyla başladığı belirtiliyor. Yerel medyaya göre, SBU soruşturmayla bağlantılı bir dairede arama yaparken HUR görevlileri olay yerine geldi ve ateş açıldı. Çatışmada üç HUR görevlisi yaralandı.

SBU VE HUR'DAN AÇIKLAMALAR

SBU, yaptığı açıklamada çatışmanın "kesinlikle yaşanmaması gerektiğini" belirterek devlet müfettişlerine yardım ettiklerini duyurdu. Ayrıca SBU, HUR ile birlikte Ukrayna'ya yeni gelen bir Rus muhalif lideri hedef alan Rus destekli bir terör planını engellediğini açıkladı. SBU, görevlilerinin soruşturma sırasında silahlı saldırıya uğradığını ve karşılık verdiklerini belirtti.

ZELENSKİ'DEN SERT TEPKİ

Çatışmanın ardından Zelenski, SBU'nun devlet sırlarını koruma dairesi başkanı Oleh Khramov'u görevden aldı. Zelenski, "Burada Ukrayna'da ateş etmeye yalnızca Rus işgalcilere karşı, Ukrayna'yı savunmak için izin verilir. Devletimiz başka hiçbir çatışmayı asla kabul edilebilir görmeyecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Olay, Ukrayna'nın zorlu bir döneminde meydana geldi. Zelenski, son dönemde görevden alınan bir savunma bakanının savaş zamanı seçim çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca, bir başkan yardımcısının kara para aklama iddialarıyla soruşturulduğu haberleri üzerine görevden alınması da gündemdeydi.

RUSYA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Kiev, yoğun Rus bombardımanına maruz kalırken, Çarşamba gecesi düzenlenen saldırılarda en az beş kişi hayatını kaybetti. Ukrayna, Rus balistik füzelerini düşürebilen Patriot önleyicilerinde kritik bir kıtlık yaşıyor. Bu arada, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli İHA saldırıları da artış gösterdi.