Zelenski'den Putin'e açık mektup: Barış zirvesinin ev sahibi için Türkiye aday

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sosyal medya hesabı üzerinden açık bir mektup göndererek, savaşı sona erdirmek amacıyla iki lider arasında doğrudan bir görüşme yapılması çağrısında bulundu. Müzakere süresince tam ateşkes ilan etmeye hazır olduklarını duyurdu.

"İKTİDARINIZIN YARISINI UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞTA GEÇİRDİNİZ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tamamen Putin'in tercihi olduğunu vurgulayan Zelenski, Rus lidere hitaben, "Rusya'daki 26 yıllık iktidarınızın neredeyse yarısını Ukrayna'ya karşı savaşta geçirdiniz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Donbas bölgesini ele geçirmek için yürüttüğü operasyonlara da değinen Zelenski, Moskova'nın bu yıl da Donetsk bölgesini ele geçiremeyeceğini savundu. Ukrayna halkının sürekli bir savaş durumu istemediğini belirten Ukrayna lideri, Rus halkının büyük çoğunluğunun da savaşsız bir hayata olumlu yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

DOĞRUDAN FORMAT TEKLİFİ VE "ABD" VURGUSU

Rusya'nın bazı ülkelerden destek alarak çatışmaları sürdürdüğünü iddia eden Zelenski, sorunun iki lider arasında çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek "Ukrayna, savaşı sizinle aramızda bir formatta sona erdirmeyi teklif ediyor. Ben de bir görüşme öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Savaşın dürüst ve onurlu bir şekilde, yeni bir savaş ihtimalini ortadan kaldıracak garantilerle bitirilmesi gerektiğini belirten Zelenski, uluslararası konjonktüre dair de dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. ABD'nin tüm dikkatini İran meselesine ayırdığını belirten Zelenski, Washington yönetiminin dikkatini Avrupa'daki savaşa yöneltmesini beklemenin yanlış olacağını kaydetti.

ZİRVE İÇİN ADRES ÖNERİLERİ: TÜRKİYE, İSVİÇRE VE ARAP ÜLKELERİ

Zelenski, liderler düzeyindeki olası bir barış zirvesine ev sahipliği yapabilecek ülkelere dair de önerilerde bulundu. Kilit meselelerin her zaman liderler tarafından çözüldüğünü vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı, toplantı için net bir tarih belirlenmesini önererek olası ev sahiplerini, Türkiye, İsviçre ve Arap Dünyası Ülkeleri şeklinde sıraladı. (AA)