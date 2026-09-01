Zelenski tarih vererek açıkladı: Çok şey değişebilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından, "Eylülde çok şey değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirtti.
ABD TEMSİLCİLERİ RUSYA İLE GÖRÜŞMELERE HAZIRLANIYOR
ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktaran Zelenski, Washington yönetiminin Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atabileceği adımların önem taşıdığını ifade etti. Ukrayna ve ortak ülkelerin istihbarat verilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğine işaret ettiğini aktaran Zelenski, Rus toplumunun büyük bölümünün çatışmaların mevcut temas hattında sona ermesini kabul edebileceğini savundu.
EYLÜL AYINDA DEĞİŞİM SİNYALİ
ABD temsilcilerinin Rusya ile yapacağı temasların sonuçlarının görülmesi gerektiğini kaydeden Zelenski, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.
(AA)