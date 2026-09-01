Zelenski tarih vererek açıkladı: Çok şey değişebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

ABD TEMSİLCİLERİ RUSYA İLE GÖRÜŞMELERE HAZIRLANIYOR

ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktaran Zelenski, Washington yönetiminin Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atabileceği adımların önem taşıdığını ifade etti. Ukrayna ve ortak ülkelerin istihbarat verilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğine işaret ettiğini aktaran Zelenski, Rus toplumunun büyük bölümünün çatışmaların mevcut temas hattında sona ermesini kabul edebileceğini savundu.

EYLÜL AYINDA DEĞİŞİM SİNYALİ

ABD temsilcilerinin Rusya ile yapacağı temasların sonuçlarının görülmesi gerektiğini kaydeden Zelenski, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

(AA)