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Zelenski Ankara'da imzaladı: Ukrayna ve Estonya arasında kritik anlaşma

Ankara'daki NATO zirvesine davetli olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Estonya ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

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Zelenski Ankara'da imzaladı: Ukrayna ve Estonya arasında kritik anlaşma
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36. NATO Liderler Zirvesi'ne davetli olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı ile ittifaka üye ülkelerden Estonya Başbakanı Kristen Michal Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar arasında "Drone Deal" çerçevesinde savunma iş birliği anlaşması imzalandı.

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Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Lideri Zelenski, "Bu anlaşma, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini hızlandırmanın yalnızca bir yolu değil. Aynı zamanda bir adım ileri ve bir güven işareti, çünkü çok yakın bir dostumuzla böyle bir anlaşma imzalıyoruz ki bu çok şey ifade ediyor. Her iki ülkemizde de, gökleri koruma açısından kilit yetenekleri içeren ortak savunma üretimi geliştireceğiz." dedi.

Zelenski Ankara'da imzaladı: Ukrayna ve Estonya arasında kritik anlaşma - Resim : 1
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Görüşmenin içeriğine dair ise Zelenski şu mesajları paylaştı:

"Başbakan'ı diplomatik çabalarımız hakkında bilgilendirdim. Avrupa Birliği yolumuzda Ukrayna'ya destek dahil olmak üzere, kalan beş müzakere kümesini açma konularını ele aldık. Bu konuda Estonya'nın güçlü tutum ve desteğinden dolayı teşekkür ettim. Estonya'ya yardımları için –hem askeri hem insani– her zaman minnettarız; ayrıca AB ve NATO yolumuzda Ukrayna'ya devam eden desteği sağlamak için atılan adımlar için de öyle."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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