Zehirli madde paniği! 'Evden çıkmayın çağrısı yapıldı

Fransa’nın Moselle bölgesindeki bir fabrika deposunda çıkan yangın sonrası çevreye yayılan zehirli maddeler nedeniyle yaklaşık 30 bin kişiden evlerinden çıkmaları istendi.

FRANSA’DA FABRİKA YANGINI SONRASI ALARM

Fransa’nın Moselle bölgesine bağlı Gandrange kentinde bir fabrika deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında açığa çıkan insan sağlığı açısından risk taşıyan maddeler nedeniyle bölgede geniş çaplı önlemler alındı.

5 KASABADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangının ardından çevrede bulunan 5 kasabada alarm verildi. Yetkililer, tedbir amacıyla yaklaşık 30 bin bölge sakinliğine evlerinden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Olay yerine sevk edilen 150 itfaiyeci, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangınında 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, yangının ardından bölgedeki hava kalitesini yakından takip ediyor. Devam eden ölçüm ve incelemelerin tamamlanmasının ardından yangının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.