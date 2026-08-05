Zayıflama iğnesi hayatına mal oldu! Doz artırınca bağırsakları delindi

İngiltere'de yaşayan 73 yaşındaki Caroline Savage'ın kilo vermek amacıyla kullandığı reçeteli zayıflama ilacının ardından hayatını kaybetmesi, adli soruşturmanın konusu oldu. Norfolk Adli Tıp Mahkemesi'nde görülen incelemede, kadının ölümüne bağırsak delinmesine bağlı gelişen ciddi enfeksiyonun neden olduğu belirtilirken, kullandığı Mounjaro isimli ilacın süreçte etkili olup olmadığı da araştırılıyor.

Norfolk'un Wortwell kasabasında yaşayan ve uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Savage, Temmuz 2024'te 128 kilogram ağırlığındayken diyet ve egzersizle istediği sonucu alamayınca özel doktoru aracılığıyla Mounjaro tedavisine başladı. Tedavi öncesinde kendisine karın ağrısı ve kabızlık gibi sindirim sistemiyle ilgili yan etkiler konusunda bilgi verildi. İlk aylarda ciddi bir sorun yaşamayan kadın, Ekim ayına gelindiğinde 114 kiloya kadar düştü ve önemli bir yan etki bildirmedi.

DOKTORU İLACIN DOZUNU ARTIRDI

Tedavisini yürüten Dr. Harvinder Chahal, Savage'ın mevcut 7,5 miligramlık dozlarını tamamladıktan sonra ilacın 10 miligrama yükseltilmesini önerdi. Ancak doz artışının ardından kısa süre içinde şiddetli karın ağrıları yaşayan 73 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu hızla ağırlaşan Savage, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BAĞIRSAKLARI DELİNDİ

Norfolk Adli Tıp Mahkemesi'nde sunulan bulgulara göre, ölüm nedeni bağırsakların bir bölümünün delinmesi sonucu karın boşluğuna dışkı sızması ve buna bağlı gelişen ağır komplikasyonlar olarak kayıtlara geçti. Soruşturmada, Mounjaro'nun bilinen gastrointestinal yan etkilerinin hastaneye yatış sırasında "makul bir ön tanı" olarak değerlendirildiği ve ilacın olayla olası bağlantısının ayrıntılı şekilde incelendiği ifade edildi.

AİLE HASTANEYİ SUÇLADI

Savage'ın ailesi ise tedavi sürecine ilişkin önemli eleştiriler yöneltti. Aile üyeleri, doktorların yaşlı kadının şikâyetlerini büyük ölçüde ilacın yan etkisi olarak değerlendirdiğini, bu nedenle bağırsaklarında gelişen ciddi sorunun yeterince erken araştırılmadığını savundu. Semptomların yalnızca ilaç kaynaklı olabileceği düşüncesiyle hareket edilmesinin teşhis sürecini geciktirmiş olabileceğini öne sürdüler.

Hastaneyi temsil eden avukat Alison Brockhurst ise duruşmada bazı tıbbi kayıtların tutulma biçiminin beklendiği kadar iyi olmadığını kabul etti. Buna karşın, sağlık ekibinin hastanın tedavisinde gerekli klinik prosedürleri uyguladığını ve uygun tıbbi yaklaşımın benimsendiğini savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mahkemede devam eden soruşturma kapsamında hem ilacın olası etkileri hem de hastanede yürütülen teşhis ve tedavi süreci ayrıntılı biçimde değerlendirilmeye devam ediyor. İnceleme sonucunda ölümde ilacın, mevcut sağlık durumunun veya tedavi sürecindeki uygulamaların ne ölçüde rol oynadığına ilişkin nihai değerlendirme yapılacak.