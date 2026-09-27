Yüzünü veren parasını alıyor: 15 bin dolara kadar kazanıyorlar

Yapay zekanın eğlence sektöründe yaygınlaşmasıyla birlikte insanların yüzleri de yeni bir gelir kapısına dönüştü. Çin’deki bazı platformlarda insanlar yüzlerinin dijital olarak kullanılmasına izin vererek yani kiralayarak para kazanmaya başladı.

15 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

İlanlarda yüzlerin kullanım bedelinin 50 yuandan yani yaklaşık 7 dolardan başlayıp 100 bin yuana yani yaklaşık 15 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Ancak 15 bin doların sıradan bir kazanç olmadığı ve ilanlarda görülen en yüksek rakamlar arasında bulunduğu aktarılıyor.

BİR YÜZ ÜÇ GÜNDE 7 KEZ KULLANILDI

Haberde 27 yaşındaki bir banka çalışanının da bu yöntemle para kazandığı aktarıldı. Soyadı Huang olarak açıklanan çalışan yüzünün kullanım hakkını lisansladı.

Huang’ın yüzü yalnızca üç gün içerisinde yedi kez lisanslandı. Bu işlemlerden yaklaşık 2.600 yuan yani 370 dolar kazandı.

YÜZLER YAPAY ZEKAYLA OYUNCUYA DÖNÜŞÜYOR

Sistemde kişinin yüzü dijital olarak kaydediliyor. Daha sonra yapay zekâ bu yüzü farklı görüntülerde kullanabiliyor.

Kişinin yeniden kamera karşısına geçmesine gerek kalmadan yüzü; reklamlarda, oyunlarda ve yapay zekâyla hazırlanan kısa dizilerde kullanılabiliyor.

Yapay zekâ karakterin kıyafetini, bulunduğu ortamı ve hareketlerini değiştirebilirken kişinin yüzü karakterin temel görüntüsü olarak kullanılabiliyor.

ÇİN’DE YENİ BİR PARA KAZANMA YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Gulf News'in haberine göre, bu sistem özellikle Çin’de hızla büyüyen yapay zeka destekli kısa dizilerle birlikte yaygınlaşıyor. İnsanların yüzlerini içerik üreticilerine lisanslamasını sağlayan platformlar da ortaya çıkmaya başladı.

Ancak yüzünü kiralayan kişinin yüzünün nerede kullanılacağı, ne kadar süreyle kullanılacağı ve başka şirketlere devredilip devredilemeyeceği sözleşmeye göre değişiyor.

Bu nedenle haberde, en yüksek rakamların herkesin elde ettiği gelir olarak değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.