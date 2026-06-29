Yüzlerce milyon dolar değerindeki 2,2 ton altını okyanusun dibinden kimse çıkaramıyor

İkinci Dün

ya Savaşı'nda Atlantik'in ortasında batırılan Japon kargo denizaltısı I-52, 2 ton altın yüküyle 5 bin 180 metre derinlikte yarım asır boyunca kaldı. Amerikalı araştırmacı Paul Tidwell liderliğindeki ekip, şifresi kırılmış savaş kayıtlarının izini sürerek enkazı 1995'te buldu. 31 yıl önce bulunan batık, günümüzde hala hazinesi ile birlikte okyanusun altında kalmaya devam ediyor.

356,5 fit (108 metre) uzunluğundaki I-52, 1944 yılında Japonya'dan Fransa'nın Lorient limanına doğru yola çıktı. Denizaltının ambarlarında 146 külçe altın, 3 ton kinin ve afyon ile Almanya'ya teslim edilecek stratejik hammaddeler bulunuyordu. Japonya bu sevkiyatla kendi üretemediği Zeiss optik ekipmanları ve hassas teknolojilerin bedelini ödüyordu.

Savaş o dönemde Almanya ile Japonya arasındaki yüzey rotalarını kapattığı için iki ülke özel kargo denizaltılarına yönelmişti.

ŞİFRELER KIRILDI, DENİZALTI VURULDU

İngiliz ve Amerikalı şifre çözücüler hem Alman Enigma hem de Japon deniz kodlarını kırmış, I-52'nin rotasını önceden deşifre etmişti. 23 Haziran 1944 gecesi USS Bogue uçak gemisinden havalanan Avenger uçakları denizaltıyı radarla tespit etti.

Pilotlar Jesse Taylor ve Bill Gordon, savaşta ilk kez kullanılan Mark 24 akustik güdümlü torpidolarla saldırdı. 24 Haziran saat 01.00 sularında I-52 sulara gömüldü, 109 mürettebattan kurtulan olmadı. İkmal için buluştuğu Alman U-530 ise fark edilmeden kaçtı.

YARIM ASIRLIK ARAYIŞ

Paul Tidwell, gemiyi bulmak için 1990'da arşiv araştırmalarına başladı. Ancak ABD Donanması'nın savaş sırasında kaydettiği koordinatlar gerçek noktadan yaklaşık 20 mil sapıyordu. Ekip tarihi seyir defterlerini RENAV yöntemi ve Kalman filtresiyle yeniden analiz ederek olası batış noktasını yarım millik doğruluk payına indirdi.

Barbados'tan yola çıkan Meridian Sciences ekibi, okyanus tabanından 100 metre yükseklikte çalışan yan taramalı sonar ve kamera kızaklarıyla arama yürüttü. Birincil bölgede 2 hafta boyunca sonuç alınamadı, ardından düzeltilmiş koordinatlara yönelinmesiyle 2 Mayıs 1995'te ilk sonar teması sağlandı.

287 MİLYON DOLARLIK HAZİNE

Enkaz yaklaşık 551 bar basınç altında, 5 bin 180 metre derinlikte bulundu. Alandan çıkarılan boyalı ahşap, ince metal ve elektrik yalıtım parçalarıyla denizaltının kimliği doğrulandı.

Tidwell Naval History Magazine'e verdiği demeçte altının neredeyse kesin olarak denizaltının baş kısmında bulunduğunu belirtti. Güncel fiyatlarla 146 külçenin tahmini değeri 287 milyon 395 bin 394 doları buluyor.