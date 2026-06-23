Yüzlerce altın sikke çıkan batık geminin gizemi çözüldü: Sahibi belli oldu

İngiltere'nin Devon eyaletindeki Salcombe açıklarında 1995 yılında dalgıçlar, deniz yatağında 30 metrelik bir alana yayılmış bir batık keşfetmişti. Yaklaşık 18 metre derinlikteki enkazdan 400'den fazla altın sikke çıkarıldı ancak geminin kimliği onlarca yıl boyunca belirlenemedi.

Tarihçi Ian Friel liderliğindeki araştırma ekibi, Ulusal Arşivler'deki belgeleri inceleyerek batığın 1633 sonbaharında batan Hollanda ticaret gemisi Dom van Keulen olduğunu tespit etti.

FAS'TAN HOLLANDA'YA GİDERKEN FIRTINAYA YAKALANDI

Dom van Keulen, Fas'tan Hollanda'ya doğru yol alırken şiddetli fırtınaya yakalandı ve su alarak battı. Mürettebatın tamamı kazadan sağ kurtuldu.

Geminin kargosu 16. ve 17. yüzyıl Hollanda-Kuzey Afrika ticaretinin izlerini taşıyordu. Hollandalı tüccarlar bu dönemde Kuzey Afrika'ya işlenmiş mal götürüp karşılığında Batı Afrika altını ve çeşitli ürünler alıyordu. İthal edilen altın, Hollanda ekonomisinde sikke basımında kritik rol oynuyordu.

GEMİDE 9 BİN ALTIN SİKKE VARDI

Geminin kargosunda yaklaşık 9 bin adet Fas'ta basılan altın sikke 'Barbary dükası' bulunuyordu. Bunların yanı sıra 150 torba Arap zamkı, 64 torba güherçile ve 320 adet keçi derisi de taşınıyordu.

Gemi battıktan kısa süre sonra kargonun büyük bölümü kurtarıcılar tarafından çıkarılmıştı. Geri kalan yüzlerce altın sikke ise 3 yüzyıldan fazla bir süre deniz tabanında kaldı.

BULUNTULAR MÜZEDE

Batıktan çıkarılan altın sikkeler, mücevherler, çömlekler, kalay kaplar, damga mühür ve balık şeklinde iskandil ağırlığı gibi buluntular şu anda British Museum'da sergileniyor.

Batık alanı İngiliz yasalarıyla koruma altına alındı. Historic England tarafından yönetilen bölgeye yalnızca lisanslı dalgıçlar girebiliyor. Yerel gruplar da yasa dışı müdahalelere karşı alanı izliyor.

Ian Friel'ın bulgularını "Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" adlı kitaPTA yayımlandı. Gemiye ait günümüze ulaşan herhangi bir tablo ya da dış görünüş tasviri bulunmuyor.