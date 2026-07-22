Yüz binlerce insan ortadan kaldırıldı: Kayıp kişilerin akıbeti ülkenin geleceği için hayati önemde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Suriye'de Geçiş Dönemi Adaleti ve Kayıp Kişiler" toplantısında, Suriye'de savaş boyunca kaybolan kişilerin akıbetinin aydınlatılmasının ülkenin geleceği için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 14 yıl süren iç savaş boyunca ve Beşar Esad yönetimi döneminde yüz binlerce Suriyeli gözaltında kayboldu, zorla alıkonuldu ya da kendilerinden bir daha haber alınamadı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 100 binden fazla kişi hâlâ kayıp durumda bulunuyor. Milyonlarca Suriyeli aile ise yıllardır yakınlarının yaşayıp yaşamadığını dahi öğrenemiyor.

Suriye'nin tarihinin kritik bir dönemecinde bulunduğunu belirten Türk, Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Suriyelilerde adalet, hesap verebilirlik ve şeffaflık beklentisinin arttığını söyledi.

Geçmişte bozulan toplumsal güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Türk, devlet kurumlarına duyulan güvenin ancak geçmişle yüzleşme, hesap verebilirlik ve toplumsal uzlaşıyla yeniden tesis edilebileceğini dile getirdi.

Geçiş süreçlerinin sabır ve kararlılık gerektirdiğini belirten Türk, "Bugün, doğru yolu bulma fırsatımız var. Bunu yapmak için Suriye'nin geleceğine odaklanmalıyız ve insan hakları bunun temelidir." dedi.

"KAYIP KİŞİLERİN AKIBETİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Türk, savaş boyunca kaybolan kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılmasının yalnızca ailelerin gerçeği öğrenme hakkı açısından değil, ülkenin yeniden inşası açısından da belirleyici olduğunu söyledi.

Türk,"Kayıp kişilerin akıbeti, Suriye'nin geleceği için hayati bir konudur. Gerçeğe ulaşma hakları, uzlaşma ve devlete olan güvenin inşası için elzemdir." ifadelerini kullandı, uluslararası topluma da bu sürece destek verme çağrısında bulundu.

Türk, ülkede bazı bölgelerde yaşanan çatışmalar ile İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının güvenlik riskini sürdürdüğünü belirtti.

Ekonomik koşulların da ağır olduğuna dikkat çeken Türk, Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığını, yaklaşık 12 milyon kişinin temiz su ve sanitasyon hizmetlerine erişimde güçlük çektiğini söyledi.

Tüm zorluklara rağmen Suriye yönetiminin devlet kurumlarını yeniden yapılandırma ve kayıp kişilerin akıbetini araştırmaya yönelik attığı adımların umut verici olduğunu belirten Türk, kalıcı barışın ancak adalet, hakikat ve hesap verebilirlik temelinde sağlanabileceğini ifade etti.