Yunanistan'da yakalanan gizli cephanelik Laz Cem'e uzandı! Suikast silahları Avrupa çetelerine gidiyormuş

Yunanistan'da gerçekleştirilen sınır operasyonu, Avrupa çapında faaliyet yürüttüğü öne sürülen silah kaçakçılığı organizasyonuna ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. Sabah'ın haberine göre Evros Sınır Kapısı'nda durdurulan Türkiye plakalı iki nakliye kamyonunda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, soruşturma uluslararası bağlantılara kadar uzandı.

İHBAR ÜZERİNE DURDURULDU

Operasyon, önceki gün Yunan güvenlik birimlerine ulaşan bir ihbarın ardından başlatıldı. İhbarda, Türkiye'den Yunanistan'a doğru ilerleyen iki kamyonla silah sevkiyatı yapıldığı bilgisi yer aldı. Bunun üzerine sınır kontrol noktasında araçlar durdurularak detaylı incelemeye alındı.

İlk kamyonun sevkiyata eşlik eden gözcü aracı olarak kullanıldığı değerlendirilirken, ikinci kamyonda yapılan aramada sürücü koltuklarının arkasına özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler tespit edildi. Bu bölmelerde 50 adet silah ile 49 şarjör bulundu.

5 BİN EURO KARŞILIĞINDA SEVKİYAT

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Türk vatandaşından 61 yaşındaki şüphelinin ifadesi dosyaya önemli bilgiler ekledi. Şüpheli, silahları İstanbul'da "Ahmet" isimli bir kişiden teslim aldığını, bunları 5 bin euro karşılığında Yunanistan'ın Komotini bölgesinde kimliği açıklanmayan bir kişiye ulaştırmasının istendiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca söz konusu kişinin geçmişte Yunanistan'da yasa dışı göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkasının bulunduğunu belirledi.

Kriminal incelemelerde ele geçirilen silahların üzerinde herhangi bir marka ya da seri numarasının bulunmadığı tespit edildi. Silahların tetik mekanizmalarının ise 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak üretildiği belirlendi. Bu durum, silahların izinin sürülmesini zorlaştırmak amacıyla özel olarak hazırlandıkları değerlendirmesini beraberinde getirdi.

ULUSLARARASI KAÇAKÇILIK AĞI BAĞLANTISI

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen bulguların, Avrupa'da faaliyet gösterdiği öne sürülen geniş çaplı bir suç ağına işaret ettiği belirtildi. İddialara göre silahlar, Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde faaliyet gösteren ve kısa süre önce yakalandığı bildirilen "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait organizasyonla bağlantılı.

Söz konusu yapılanmanın Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa arasında suç örgütlerine binlerce silah ulaştırdığı, satışı yapılan her silahtan yaklaşık 1.400 euro gelir elde ettiği öne sürüldü.

FBI TARAFINDAN ARANIYOR

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise Cem Erdem'in, ABD'den Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan uluslararası silah kaçakçılığı ağının önemli isimlerinden Samer Rayya ile ortak hareket ettiği yönünde oldu. Rayya'nın, 2016 yılında Irak'a 150 bin adet 23 milimetrelik uçaksavar mühimmatı satışına ilişkin yaklaşık 1,2 milyon dolarlık anlaşma nedeniyle FBI tarafından arandığı belirtildi.

Yetkililer, yalnızca son altı ay içinde aynı bölgede ele geçirilen kaçak silah sayısının 500'ü aştığını açıkladı. Gözaltına alınan iki Türk vatandaşı ise suç örgütüne üye olmak ve ateşli silah mevzuatını ihlal etmek suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.