Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine deprem yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 6.1 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Büyüklük: 5.0
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü.
Yunanistan'da gerçekleşen depremin saati 12:58 olarak açıklandı.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 6.1 KİLOMETRE
Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 6.1 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafından şu şekilde paylaşıldı:
Büyüklük: 5.0
Yer: Yunanistan
Tarih: 07.06.2026
Saat: 12:58:43 TSİ
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi