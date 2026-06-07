Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü.

Yunanistan'da gerçekleşen depremin saati 12:58 olarak açıklandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 6.1 KİLOMETRE

Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 6.1 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafından şu şekilde paylaşıldı:

Büyüklük: 5.0

Yer: Yunanistan

Tarih: 07.06.2026

Saat: 12:58:43 TSİ