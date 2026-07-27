Yunan askerden skandal itiraf: Türklere yönelik ırkçı slogan atmaya zorlandık

Yunanistan'ın Kıbrıs'taki askeri birliği ELDYK'de görevli Nestor Bessios adlı asker, Yunan basınına gönderdiği mektuplarda çarpıcı iddialara yer verdi. Bessios, 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görev yaptığı dönemde, eğitimlerde Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganların zorunlu tutulduğunu öne sürdü.

KOMUTA KADEMESİNE TEPKİ

Bessios, mektuplarında komuta kademesinin bu durumu bildiğini, ancak şikayetlere rağmen hiçbir disiplin süreci başlatılmadığını belirtti. Yunan asker, söz konusu ırkçı yaklaşımların yalnızca halklar arasındaki nefreti körüklemekle kalmadığını, aynı zamanda ordunun profesyonel disiplinine de zarar verdiğini savundu.

YUNANİSTAN VE GKRY'DEN SESSİZLİK

Bessios'un itiraflarına karşın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yetkililerin konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih etmesi dikkat çekti.

KKTC'Lİ SİYASETÇİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Rum-Yunan ikilisinin Türk düşmanlığı üzerinden beslenen çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu belirterek, "Geçmişte Kıbrıslı Türklere yönelik sistematik yok etme politikası uygulayan Rum-Yunan ikilisinin, gelecekte de Türklere yönelik kin ve nefretlerinden vazgeçmeyeceğinin en büyük delili, Kıbrıs'taki Yunanistan'a ait askeri kışlada yapılanlardır" ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise Rum yönetiminin, Yunanistan ve İsrail ile kurduğu askeri işbirliklerinin yarattığı özgüvenle ırkçı söylemleri bir devlet politikası haline getirdiğine dikkat çekerek, "Kıbrıs'ın güneyinden Rum papazların Türk bayraklarına atış yaptığına dair bilgiler alıyoruz. Türk karşıtlığı pompalanıyor ve ırkçı bir zihniyet besleniyor. Bu durum karşısında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Töre, yaşananların münferit bir olay olmadığını, devamlılık gösteren bir ırkçılık ve Türk düşmanlığı olduğunu vurguladı.

(AA)