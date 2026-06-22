Yunan AP vekilinden skandal Türkiye çağrısı: Anahtarlar denize atılmalıdır

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Türkiye Raporu, 107 ret oyuna karşı 381 kabul oyuyla kabul edildi. Oylama sonrasında Yunanistan'ın aşırı sağcı vekili Afroditi Latinopoulou, kürsüye çıkarak Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN 'SÖZDE' İLERLEMESİ KONUSUNDA TARTIŞMA YAPILMAMALI"

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine karşı olduğunu belirten Latinopoulou, Avrupa ülkelerine Ankara ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı. Yunan vekil, Türkiye'nin "sözde" ilerlemesi konusunda hiçbir tartışma yapılmaması gerektiğini savunarak, şu suçlamalarda bulundu:

"Kıbrıs'ın yarısını yasa dışı şekilde işgal ediyor. Yunanistan'ı savaş sebebi ilan etmekle tehdit ediyor. Ege Denizi'nde 'Mavi Vatan' gibi gerçek dışı hayaller kuruyor. Soykırımları reddediyor, Hamas ile iş birliği yapıyor ve özgürlük ile demokrasi endekslerinde en alt sıralarda yer alıyor."

"ANAHTARLAR DENİZE ATILMALI"

Latinopoulou, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin "işgalci" olarak nitelendirdiği Türkiye ile milyarlarca euroluk ticaret yapmaya devam etmesini eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Avrupa'nın bir parçası değildir. Üyelik kapısı kalıcı olarak kapatılmalı ve anahtarları bir daha bulunmamak üzere denize atılmalıdır."