Yolda bulduğu uçak enkazıyla helikopter yaptı

Nijerya'da Bayero Üniversitesi fizik öğrencisi olan Mubarak Muhammad Abdullahi, aksiyon filmlerine duyduğu hayranlığın ardından Kano şehrindeki evinin bahçesinde hurda parçalardan 12 metre uzunluğunda çalışan bir helikopter inşa etti.

İnternetten edindiği temel fizik bilgileriyle 8 ayda tamamladığı prototiple 6 kez kısa süreli test uçuşu gerçekleştiren genç deha, imkansızlıklara rağmen büyük bir başarıya imza attı.

BOEING ENKAZINDAN PERVANE YAPTI

Henüz 24 yaşında olan Mubarak Muhammad Abdullahi, bilgisayar ve cep telefonu tamirinden kazandığı paralarla babasının maddi desteğini birleştirerek işe koyuldu. Genç mucit, helikopterin gövdesini oluşturmak için otomobil, motosiklet ve uçak hurdalarını bir araya getirdi. Helikopterde kullanılan bazı kritik parçaların ise yıllar önce Kano yakınlarında düşen bir Boeing 747 uçağının enkazından alındığı belirlendi.

TEST UÇUŞLARINDA HAVALANMAYI BAŞARDI

Bahçede üretilen 12 metre uzunluğa, 7 metre yüksekliğe ve 5 metre genişliğe sahip olan helikopter gücünü ikinci el bir Honda Civic motorundan alıyor.

133 beygir gücündeki bu motorla yapılan denemelerde araç toplam 6 kez yerden kesilmeyi başardı. Göstergeleri bulunmayan helikopter, test sürüşlerinde yaklaşık 2 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

RESMİ KURUMLAR DESTEK VERMEDİ

İnşa ettiği ilk modelin sınırları olduğunu kabul eden Mubarak Muhammad Abdullahi, aracın henüz irtifa, atmosferik basınç ve nem gibi faktörleri ölçecek temel aletlerden yoksun olduğunu vurguladı.

Başka bir eyaletteki yerel yetkililerin ilgisini çekmeyi başardığını aktaran Abdullahi, Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi'nin ise projeye karşı tamamen ilgisiz kalmasından yakındı. Resmi kurumların bu yeteneğe destek vermemesi ülkede tepki çekti.

İKİNCİ MODEL İÇİN HEDEF BÜYÜTTÜ

Uğraşlarını yarıda bırakmayan Nijeryalı öğrenci, şimdilerde çok daha gelişmiş ve estetik bir görünüme sahip iki kişilik yeni bir model üzerinde çalışıyor. Yeni helikopter projesinde çıtayı yükselten genç fizikçi, bu araçla 4.5 metre uçuş yüksekliğine ulaşmayı ve havada tam 3 saat kalmayı hedefliyor.