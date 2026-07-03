Yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 40 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü, Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İlk belirlemelere göre kazada 40 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, güçlükle ulaşılan bölgede yaralıları kurtarmak ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkarmak için yoğun çalışma yürüttü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, yaralıların ilk müdahalelerinin olay yerinde yapıldığını, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıklarını açıkladı. Yaralıların tedavileri sürerken, bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın kesin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından otobüsün uçuruma yuvarlanmasına neyin yol açtığının netlik kazanması bekleniyor.

Pakistan'da özellikle dağlık bölgelerdeki zorlu yol koşulları ve sık yaşanan trafik kazaları zaman zaman çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük facialara neden oluyor. Bu son kaza da ülkede ulaşım güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.