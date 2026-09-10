Yolcu feribotu alevlere teslim oldu! 5 ölü, 87 kişi kayıp

Filipinler’de başkent Manila’dan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Coron’a ilerleyen MV June Aster isimli yolcu feribotunda çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Palawan açıklarında meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişiden ise henüz haber alınamadı. Arama-kurtarma ekipleri denizde kaybolan yolcuları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, feribotun Coron’a yaklaşmakta olduğu sırada 9 Eylül akşamı saat 18.45 civarında başladı. Alevlerin kısa sürede gemiyi etkisi altına alması üzerine mürettebat yardım çağrısı yaptı. Feribotun yaklaşık 7,4 kilometre açıkta yardım sinyali gönderdiği, ancak güçlü akıntı ve rüzgar nedeniyle daha sonra kıyıdan yaklaşık 14 kilometre uzaklığa sürüklendiği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Filipinler Sahil Güvenliği, geminin resmi manifestosunda 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğunu açıkladı. Şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 43 kişi kurtarıldı. Kalan 87 kişi için ise denizde geniş çaplı arama başlatıldı. Yetkililer, kurtarılanlar ve kayıplara ilişkin sayıların operasyon sürdükçe değişebileceğini belirtiyor.

ALEVLER SÖNDÜ AMA TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından feribotun suda kalmaya devam ettiği ancak yana yatmış durumda olduğu bildirildi. Gemiden saatler sonra dahi yoğun duman yükselirken, ekipler aşırı sıcaklık ve olası patlama riski nedeniyle geminin içine girmekte zorlanıyor. Sahil Güvenliği, kurtarma çalışmalarına kendi unsurlarının yanı sıra askeri gemiler, diğer kamu tekneleri, gönüllüler ve bölgedeki balıkçıların da destek verdiğini açıkladı.

Yangının neden çıktığı ise henüz netleşmedi. Bir yolcunun alevlerin yük bölümünde başlamış olabileceğini söylediği aktarılırken, yetkililer kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Geminin güvenlik koşulları ve yolcu kapasitesine ilişkin uygulamaların da incelenmesi bekleniyor.