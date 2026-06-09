Yol çalışmasında yanlışlıkla 3 bin 500 yıllık devasa gemi bulundu

İngiltere'nin Dover kentinde yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında ilginç bir olay meydana geldi.

Folkestone ile Dover arasındaki A20 karayolu bağlantısının inşası esnasında yerin tam 6 metre altında saklı kalmış 3 bin 500 yıllık Bronz Çağı teknesi bulundu.

Bu beklenmedik keşif, ülkede gündeme oturdu.

İŞÇİLER AHŞAP KALINTILARINA RASTLADI

Folkestone ile Dover arasındaki A20 karayolu projesi için yapılan kazı çalışmaları sırasında işçiler, beklenmedik şekilde derinlerde ahşap kalıntılar ortaya çıkardı. İncelemeler sonucunda bu parçaların yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait, büyük ölçüde korunmuş dünyanın bilinen en eski teknelerinden biri olduğu belirlendi. Uzmanlar, modern bir yolun hemen altında binlerce yıllık denizcilik izlerinin neredeyse bozulmadan günümüze ulaşmasını dikkat çekici ve çarpıcı bir çelişki olarak değerlendiriyor.

DİKİLMİŞ MEŞE TEKNİĞİ UYGULANMIŞ

Dover Müzesi’nin açıklamalarına göre, teknenin inşasında kullanılan “dikilmiş meşe” tekniği, dönemine göre son derece gelişmiş bir mühendislik örneği olarak değerlendiriliyor. Yapımında metal çivi ya da herhangi bir endüstriyel bağlantı elemanı kullanılmadığı, bunun yerine dayanıklı meşe tahtalar, açılan deliklerden geçirilen bitkisel liflerle adeta bir kumaş gibi birbirine dikilerek birleştirildiği aktarıldı.

Bu yöntem, endüstriyel araçların bulunmadığı bir çağda bile tamamen el işçiliği ve deneyime dayalı olarak suya dayanıklı gemi gövdelerinin üretilebildiğini ortaya koyuyor.