Yıllardır konuşuluyordu! Putin'in herkesten sakladığı çocukları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel hayatına ilişkin yıllardır süren tartışmalar, Almanya merkezli Bild gazetesinin yayımladığı yeni haberle yeniden gündeme geldi. Gazete, araştırmacı gazetecilik platformu Systema'nın incelediği çeşitli belge, yazışma ve kayıtları temel alarak Putin ile eski olimpiyat jimnastikçisi Alina Kabaeva'nın olduğu iddia edilen iki çocuk hakkında dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.

Haberde, resmi makamlar tarafından hiçbir zaman doğrulanmayan ilişki kapsamında çiftin iki erkek çocuk sahibi olduğu öne sürüldü. İddialara göre büyük oğul Ivan 2015 yılında, küçük kardeşi Vladimir ise 2019 yılında dünyaya geldi.

Bild'in aktardığı bilgilere göre çocuklar kamuoyundan tamamen uzak bir yaşam sürüyor. Eğitim ve günlük bakım süreçlerinin büyük ölçüde yabancı uyruklu öğretmenler ve bakıcılar tarafından yürütüldüğü belirtilirken, çalışanların seçiminde Kabaeva'nın yakın akrabalarının rol aldığı ileri sürüldü.

ERKEN YAŞTA EĞİTİM

Araştırmada, 2017 yılından itibaren aile için çalışan en az beş Alman vatandaşının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca geçmiş yıllarda aynı pozisyonlar için başvuru yapan ancak işe alınmayan Alman ve Avusturya vatandaşlarının da bulunduğu öne sürüldü.

Belgelere göre çocukların eğitim programı oldukça erken yaşlarda başladı. Büyük oğul Ivan'ın henüz üç yaşındayken İngilizce ve müzik dersleri aldığı, günlük programlarında doğa etkinliklerine de yer verildiği belirtildi. Balık tutma, meyve toplama ve açık hava aktivitelerinin çocukların rutinleri arasında bulunduğu aktarıldı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise evde uygulandığı iddia edilen katı kurallar oldu. Elektronik cihaz kullanımının sınırlandırıldığı, izinsiz fotoğraf çekimi ve sosyal medya paylaşımının tamamen yasaklandığı öne sürüldü. Eğitimcilerin ise her gün sonunda çocukların gelişimi, aldıkları dersler ve katıldıkları etkinliklere ilişkin ayrıntılı raporlar hazırladığı iddia edildi.

TARAFLAR AÇIKLAMA YAPMADI

Rusya'daki ortalama ücretlerin oldukça üzerinde maaşlar ödendiği de haberde yer aldı. Öğretmen ve bakıcılara aylık 7 ila 8 bin dolar seviyesinde ödeme yapıldığı, maaşların ruble üzerinden verildiği öne sürüldü.

Öte yandan haberde, çalışanların büyük bölümünün doğrudan Putin veya Kabaeva ile temas kurmadığı, bu nedenle hizmet verdikleri kişilerin kimliği konusunda kesin bilgi sahibi olmadıkları da iddialar arasında gösterildi. Kremlin ve Alina Kabaeva cephesinden söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.