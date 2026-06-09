Yıllardır gündemdeydi: Körfez'den Türkiye'ye uzanacak demiryolu hattı için ilk imza bugün

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir gündemde olan demiryolu bağlantı projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Taraflar, Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak uluslararası demiryolu koridoru için bugün mutabakat zaptı imzalayarak projenin resmiyet kazanmasını sağlayacak.

Planlanan hat, Suudi Arabistan'ın mevcut demiryolu ağını Ürdün sınırından kuzeye taşıyarak Suriye üzerinden Türkiye'nin demiryolu sistemine bağlayacak. Böylece Körfez ülkeleri ile Avrupa arasında yeni bir kara ulaşım koridoru oluşturulması hedefleniyor.

KÖRFEZ İLE AVRUPA ARASINDAKİ TİCARETE DESTEK

Uluslararası basında projenin, yalnızca iki ülke arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağı aynı zamanda bölgesel ticaretin hızlandırılması, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve deniz taşımacılığına alternatif güzergâhların oluşturulması açısından da stratejik önem taşıdığı belirtildi. Projenin fizibilite çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Demiryolu koridorunun hayata geçirilmesiyle Körfez'den çıkan yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaşabileceği ifade edildi. Uzmanlar, özellikle son yıllarda küresel ticaret yollarında yaşanan aksaklıkların ardından kara ve demiryolu ağlarına yönelik yatırımların hız kazandığına dikkat çekti.

FARKLI ÜLKELER DE SİSTEME DAHİL OLABİLİR

Bölgesel entegrasyonu güçlendirmesi beklenen koridorun tamamlanması halinde Türkiye, Körfez ile Avrupa arasındaki lojistik ağın önemli geçiş noktalarından biri haline gelebilir. Projenin ilerleyen aşamalarda daha geniş bir bölgesel ulaşım ağına dönüşmesi ve farklı Körfez ülkelerinin de sisteme dahil olması ihtimali değerlendiriliyor.