Yıllarca masasında süs diye sergiledi: 160 yıl patlamaya hazır beklemiş

Teksas'ta bir adamın oğlunun balık tutarken bulduğu ve yıllarca masasında süs olarak kullandığı ABD İç Savaşı dönemine ait top mermisinin hala aktif olduğu ortaya çıktı. Bomba imha uzmanları yaklaşık 9 kilogramlık mühimmatı askeri poligona götürerek güvenli şekilde imha etti.

Teksas'ın Atascosa Bölgesi'nde yaşayan Steve Martin, oğlunun bir balık avı gezisi sırasında bulup kendisine getirdiği tarihi objeyi yıllarca evindeki masasında sergiledi. Eve gelen konukların ilgiyle incelediği 1800'lerin ortalarından kalma mühimmat, ev halkı tarafından zararsız bir süs eşyası sanıldı.

Evi ziyaret eden askeri geçmişe sahip bir tır şoförünün dikkati ise faciayı önledi. Masadaki objenin hala patlama riski taşıyan aktif bir mühimmat olabileceğinden şüphelenen şoför, ev sahibini uyardı.

UZMANLAR EVİ BOŞALTIP MÜHİMMATI İMHA ETTİ

Uyarı üzerine Atascosa Bölgesi Şerif Ofisi üzerinden Lackland Hava Kuvvetleri Üssü patlayıcı imha ekiplerine haber verildi. Adrese gelen uzmanlar, 160 yıldan fazla bir geçmişe sahip Parrott tipi merminin hala patlamaya hazır olduğunu tespit etti.

Ekipler mühimmatı güvenli bir şekilde naklederek 50 milden fazla uzaklıktaki Camp Bullis askeri eğitim alanına götürdü. Tehlikeli obje, eğitim sahasında uzmanlar tarafından patlatılarak yok edildi.

"HER AN PATLAYABİLECEK ANTİK BİR BOMBAYMIŞ"

Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Steve Martin, "İçeri giren herkes onu eline alıp bakmak ve dokunmak istiyor. Hepimiz 'Herhalde bir tür sahte bombadır' diye düşündük" ifadelerini kullandı. Martin sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi düşünüyorum da, 'Bu şey benimle dalga geçiyor, değil mi? Burada aptal olan kim?' Bütün bu zaman boyunca orada her an patlayabilecek antik bir bombam varmış."

Atascosa Bölgesi Şerif Yardımcısı Eric Kaiser ise "Bu tür şeylerin neredeyse 200 yıl sonra hâlâ ortaya çıkması inanılmaz. İnsanlar zaman zaman patlamamış mühimmatlara rastlıyor ama genellikle bu kadar eski olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ SAVAŞLARDAN BUGÜNE ULAŞAN TEHLİKE

İmha edilen mühimmatın 1860 yılında Robert Parker Parrott tarafından tasarlanan top sistemine ait olduğu saptandı. Bu tür mermiler, ABD İç Savaşı sırasında Birlik kuvvetlerince 1862'deki Fort Pulaski ve 1863-1864 yıllarındaki Fort Sumter kuşatmalarında yoğun olarak kullanılmıştı.

Uzmanlar, tarihi mühimmatların üzerinden yüzyıllar geçse dahi ilk günkü tehlikesini koruduğunu belirtiyor. Nitekim 2023 yılında Gettysburg Ulusal Askeri Parkı'nda bir arkeolog yerin 50 santimetre altında 4,5 kilogramlık aktif bir top mermisi bulmuş ve mühimmat yine imha edilmişti.