"Yetimhane açtım" dedi, herkesten bağış topladı! 3 milyon takipçili fenomenin videoları yapay zeka çıktı

Avustralyalı eski burlesk dansçısı ve son yıllarda İslam dinini seçerek sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan Lily Jay (Lily Jay Hinson), yapay zekâ kullanarak bağış kampanyalarını destekleyen sahte içerikler hazırladığı iddialarıyla gündeme geldi. Yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan fenomenin paylaşımları, Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) News Verify ekibinin soruşturmasına konu oldu.

İncelemeye göre Lily Jay Foundation adına paylaşılan videolarda Uganda'da açıldığı öne sürülen yetimhane ile Gazze'de kurulduğu iddia edilen fırına ait görüntülerde yapay zekâ izlerine rastlandı. Videolarda tabela ve insan uzuvlarındaki bozulmaların AI üretimine işaret ettiği belirtilirken, Uganda'da söz konusu yetimhaneye ait resmi kayıt bulunamadığı, Gazze'deki fırının varlığına ilişkin de bağımsız bir kanıta ulaşılamadığı aktarıldı.

Soruşturmada ayrıca Hinson'ın aldığı öne sürülen "2026 Austral-Global Excellence Award for Humanitarian Leadership" isimli ödülün de gerçekte var olmadığı ve paylaşılan görsellerin ChatGPT ile oluşturulduğu öne sürüldü.

VAKIFTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Lily Jay Foundation ise iddiaları tamamen reddetmedi. Vakıf, yapay zekânın yalnızca sosyal medya paylaşımlarının giriş bölümünde "dikkat çekici açılış sahneleri" oluşturmak amacıyla sınırlı şekilde kullanıldığını, ardından gerçek yardım faaliyetlerine ait görüntülerin yer aldığını savundu. Kuruluş, güvenlik gerekçesiyle projelerin konum bilgilerini paylaşmadığını ancak yürütülen insani yardım çalışmalarının gerçek olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan insani yardım kuruluşları, doğrulanamayan yardım kampanyalarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak bağışların yanlış yönlendirilmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.