Yeterli önlemler alınmazsa 10 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşanan açlık ve Ebola salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ituri eyaletinin yalnızca Ebola salgınının merkez üssü olmadığını, aynı zamanda akut açlığın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri haline geldiğini belirtti.

Paylaşıma göre, yayımlanan son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verileri, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlık tehdidi altında bulunduğunu ortaya koydu.

Ghebreyesus, krizin temel nedenleri arasında silahlı çatışmalar, ekonomik baskılar, temel hizmetlere erişim eksikliği ve altyapının çökmesini gösterdi.

Birçok sağlık tesisinin ya tamamen işlevsiz hale geldiğini ya da güvenlik sorunları nedeniyle sınırlı kapasiteyle çalıştığını belirten DSÖ Direktörü, kötü yol koşullarının da insani yardım ulaştırılmasını zorlaştırdığını ifade etti.

“Açlık ve hastalık eski dostlardır” diyen Ghebreyesus, yetersiz beslenme nedeniyle zayıflayan insanların enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasız hale geldiğini söyledi.

DSÖ ve 55 insani yardım ortağının bölgede akut yetersiz beslenme tedavisi dahil temel sağlık hizmetleri sunduğunu aktaran Ghebreyesus, ancak devam eden şiddet olayları ve ulaşılması güç bölgeler nedeniyle çalışmaların aksadığını kaydetti.

EBOLA SALGINI KONGO'DA YENİDEN GÖRÜLDÜ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE CAN ALDI

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmaya başlayan Ebola virüsü, Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında etkili oldu. Salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşırken, 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. (AA)