Yeri sır gibi saklandı: Dinozorlar döneminden kalan 91 milyon yıllık zombi ağaç canlı bulundu

Avustralya'da yer alan Wollemi Ulusal Parkı içindeki ücra bir kanyonda 1994 yılında keşfedilen Wollemi Çamı bilim dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 91 milyon yıllık fosil kayıtlarıyla bilinen bu kadim tür sıkı koruma önlemleriyle geleceğe taşınmak isteniyor.

Avustralya'da yer alan Wollemi Ulusal Parkı içindeki ücra bir kanyonda 91 milyon yıllık geçmişe sahip çam ağacı canlı olarak bulundu. Bilim insanlarının fosil kayıtlarından ötürü nesli tükendi sandığı bu bitki 1994 yılında saha görevlisi David Noble tarafından yeniden keşfedildi. Doğanın bu mucizevi geri dönüşü biyoçeşitlilik korumasının küresel bir sembolü haline geldi.

GİZLİ KANYONDA DOĞAL KALE

Sarp coğrafi yapısı ve dik uçurumları sayesinde korunan kanyon, ağaçlar için adeta doğal bir sığınak görevi üstlendi. Bölgedeki benzersiz mikroiklim şartları kadim çam ağaçlarını şiddetli kuraklıklardan ve insan faaliyetlerinden korumayı başardı. Sidney yakınlarındaki bu özel habitatta bitkiler yüzyıllar boyunca izole şekilde hayatta kaldı.

GİZLİLİKLE KORUNUYOR

Yetkililer bitki örtüsünün zarar görmemesi amacıyla kanyonun tam konumunu büyük bir gizlilikle saklıyor. Avustralya hükümeti tarafından yürütülen çalışmalarda kaçak ziyaretçilerin habitata girmesi kesin olarak engelleniyor. Bölgeye dışarıdan gelebilecek zararlı mantar enfeksiyonları ve orman yangınları türün geleceğini en çok tehdit eden unsurlar arasında bulunuyor.

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Sidney Kraliyet Botanik Bahçesi tarafından geliştirilen koruma programı kapsamında üretilen fidanlar dünya genelindeki uzman fidanlıklara dağıtılıyor. Botanik uzmanları bu ağacı korumanın Dünya'nın uzak geçmişiyle olan canlı bağı sürdürmek anlamına geldiğini vurguluyor. Laboratuvar ortamında çoğaltılan numuneler sayesinde nesli tükenme tehlikesindeki zombi ağaç koruma altına alınıyor.