Yenidoğan bebeği çöp kutusuna atıp kaçtılar! Havalimanı tuvaletinde dehşet

Malezya’nın Penang kentindeki Penang Uluslararası Havalimanı’nda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Henüz yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, havalimanındaki bir tuvaletin hijyenik atık kutusuna terk edildi. Ağlama sesleri sayesinde fark edilen bebek, ekiplerin müdahalesiyle canlı olarak kurtarıldı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Olay, 31 Ağustos’ta havalimanında meydana geldi. Temizlik görevlisi, engelli yolcuların kullanımına ayrılan tuvaletteki hijyenik atık kutusundan bebek ağlaması geldiğini duydu. Görevlinin polise haber vermesinin ardından ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Ortaya çıkan görüntülerde, yenidoğan bebeğin mavi plastik poşetle kaplanmış çöp kutusunun içinde bulunduğu görüldü. Bebeğin göbek bağının hâlâ plasentaya bağlı olduğu, havalimanı personelinin bebeği kutudan çıkarırken plasentanın da göbek bağıyla birlikte sarktığı görüldü.

Southwest Bölgesi Polis Şefi Anuwal Ab Wahab, temizlik görevlisinin ağlama seslerini duyduktan sonra polise haber verdiğini açıkladı.

HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kurtarılan bebek, tedavi ve sağlık kontrolleri için Penang Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer, yenidoğanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati bir sorunun bulunmadığını bildirdi.

Polis ekipleri ise olayın ardından havalimanındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. CCTV kayıtlarının incelenmesi sonucunda 23 yaşındaki bir kadın ile havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Myanmar vatandaşı bir erkek gözaltına alındı.

Polis, erkek şüphelinin olayla ilgili soruşturmaya yardımcı olması amacıyla gözaltına alındığını ve ayrıca geçerli seyahat belgelerini ibraz edemediğinin tespit edildiğini açıkladı.

BEBEĞİN EBEVEYNLERİ OLUP OLMADIKLARI ARAŞTIRILIYOR

İki şüphelinin bebeğin ebeveyni olup olmadığı henüz kesinleşmedi. Yetkililer, aralarındaki ilişkinin belirlenmesi için adli inceleme ve DNA testlerinin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma, Malezya Ceza Kanunu’nun 317. maddesi kapsamında yürütülüyor. Söz konusu madde, 12 yaşından küçük bir çocuğun ebeveyni veya bakımından sorumlu kişi tarafından terk edilmesini kapsıyor.

Suçun sabit görülmesi halinde yedi yıla kadar hapis, para cezası veya her iki yaptırım uygulanabiliyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.