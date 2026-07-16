Yeni Zelanda açıklarında şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Te Anau bölgesi yakınlarında meydana gelen şiddetli deprem ülkede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Te Anau'nun 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Kurum, sarsıntının büyüklüğünü 5.9, derinliğini ise 76,4 kilometre olarak duyurdu. Yerel yetkililer ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. İki kurumun verileri arasındaki farklılık dikkat çekti.

CAN KAYBI YOK

Depremin ardından olası risklere karşı tsunami uyarısı yapılırken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. İlk incelemelerde deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Yeni Zelanda, Solomon Adaları ve birçok Pasifik ülkesini kapsayan "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Dünyanın en aktif sismik kuşaklarından biri olarak kabul edilen bu fay hattı, sık meydana gelen depremler ve volkanik hareketlilik nedeniyle bölge ülkelerini düzenli olarak etkiliyor.