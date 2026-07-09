Yeni uçağı bıraktı, eski Air Force One'a geçti! Trump neden son anda karar değiştirdi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki gün süren NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'dan ayrılırken son anda uçak değiştirmesi, Washington kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, Katar tarafından hediye edilen ve kısa süre önce hizmete alınan Boeing 747-8 yerine uzun yıllardır kullanılan eski Air Force One ile ABD'ye döndü. Kararın, İran'a yönelik yeniden başlayan saldırıların ardından alınan ilave güvenlik tedbirleri kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre, yeni başkanlık uçağının hızlandırılmış şekilde hizmete alınması, güvenlik sistemlerinin eksiksiz biçimde tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle Kongre'deki bazı isimler ile güvenlik yetkilileri, gelişmiş füze savunma sistemleri ve başkanın korunmasına yönelik kritik donanımların bu kısa takvimde tam anlamıyla entegre edilip edilmediği konusunda endişelerini dile getirdi.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray ise bu iddiaları reddetti. İletişim Direktörü Steven Cheung, yeni Air Force One'ın başkan ve beraberindeki heyetin güvenliği için en üst düzey teknolojilerle donatıldığını belirterek, Trump'ın çok sayıda tehdit altında bulunduğunu ve bu nedenle dikkat dağıtma ile yanıltma yöntemleri dahil tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığını söyledi.

GÜVENLİK İDDİASI

Buna karşın, yeni uçağın teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen ve isimleri açıklanmayan kaynaklar, Boeing 747-8'in eski Air Force One'da bulunan tüm güvenlik sistemlerine henüz sahip olmadığını öne sürdü. Aynı kaynaklar, Ankara'daki uçak değişikliğinin belirli bir istihbarat tehdidinden değil, Gizli Servis'in ihtiyati güvenlik tavsiyesinden kaynaklandığını ifade etti.

TRUMP İDDİALARI REDDETTİ

Trump ise güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirdiği yönündeki iddiaları kabul etmedi. Yeni uçağın önceden ABD askeri üslerine gönderildiğini ve burada askerlere tanıtılması amacıyla bu planlamanın yapıldığını savunan Trump, değişikliğin tamamen operasyonel nedenlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Bununla birlikte Trump, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın kendisini "bir numaralı hedef" olarak gördüğünü birkaç kez dile getirdi. Ayrıca son günlerde Tahran'ın hazırladığı hedef listesi hakkında bilgi aldığını da açıkladı. Bu ifadeler, güvenlik gerekçelerine ilişkin iddiaların yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

PERDELER KAPATILDI

Ankara'dan ayrılış sırasında da alışılmışın dışında uygulamalar dikkat çekti. Trump, gazetecilerin uçağa binişini görüntülemesine fırsat vermeden hızla eski Air Force One'a geçti. Uçaktaki yolculardan kalkış öncesinde pencere perdelerini kapatmaları istendiği öğrenildi. Eski Air Force One, gece saatlerinde İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'ne iniş yaptı. Trump'ın burada yeniden yeni Boeing 747-8'e geçerek Washington'a doğru yolculuğunu sürdürdüğü belirtildi.