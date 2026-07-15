Yeni keşfedilen bu 3 kilometrelik mağaranın dibi nadir görülen incilerle kaplı

Vietnam'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi sınırları içinde yer alan Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı son yılların en heyecan verici keşiflerinden birine ev sahipliği yaptı. Bölgede yaşayan bir yerel sakinin tesadüfen bulduğu devasa mağara bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Park yönetimi tarafından görevlendirilen uzmanların 6 gün süren saha çalışmasıyla incelenen bu doğa harikasına kaşifinin onuruna "Thang" yani "Zafer" adı verildi.

TAM 3 BİN METRE UZUNLUĞUNDA

Ma Da Vadisi sınırlarında bulunan Voi Mağarası ile Ma Da Gölü arasındaki bölgede yer alan mağaraya ulaşmak hiç de kolay olmadı. Araştırma ekibi yaklaşık 5 metrekarelik ana girişten içeri sızabilmek için profesyonel dağcılık ekipmanları kullandı. 20 metre derinliğindeki dikey bir kesitten aşağı süzülen uzmanlar içeride büyüleyici bir dünyayla karşılaştı. İki adet girişi bulunan mağaranın uzunluğunun yaklaşık 3 bin metre, ortalama genişliğinin ise 70 metre olduğu saptandı. Mağara genişliği bazı noktalarda ise 100 metreyi aşıyor.

MİLYONLARCA YILLIK MİRAS

Mağaranın tabanındaki devasa karstik yapılar ve dikit sistemlerinin yüz binlerce yılda oluştuğu tahmin ediliyor. İçerideki sarkıt sütunlarının yüksekliği ise 50 metreye kadar ulaşıyor. Ancak araştırmacıları en çok şaşırtan unsur mağara tabanını kaplayan pürüzsüz beyaz yüzeyli yuvarlak oluşumlar oldu.

Uzun yıllara dayanan mağara keşif deneyimine sahip uzmanlar daha önce hiç bu kadar yüksek yoğunlukta doğal mağara incisi oluşumuyla karşılaşmadıklarını vurguladı.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Vietnam Haber Ajansı tarafından servis edilen bilgilere göre bu keşif büyük bir jeolojik değere sahip. Araştırmacılar Thang Mağarası'nın bölgedeki çevre projesinin bir parçası haline getirilmesini önerdi. Bu kapsamda yeni keşfedilen mağaranın iki günlük turistik bir güzergaha dahil edilmesi planlanıyor. Park yönetimi de bölgedeki mağaracılık turizmini geliştirecek bu girişime tam destek veriyor.