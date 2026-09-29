Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni kıyıya vurdu! İngiltere'de kan donduran olay

İngiltere’ye bağlı Galler’in Bangor kentinde, Menai Boğazı kıyısında yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeninin bulunması üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Siliwen Road yakınlarında bir kişinin bebeğin cansız bedenini fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kuzey Galler Polisi, bebeğin cinsiyetini henüz açıklamadı. Bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

"BAŞKA BİR ÜLKEDEN SÜRÜKLENMİŞ OLABİLİR"

Soruşturmayı yürüten ekipler, bebeğin kıyıya gelgit nedeniyle başka bir bölgeden taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Polis, bebeğin İngiltere’nin başka bir bölgesinden ya da İrlanda’dan deniz yoluyla sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Bölgede polis ekiplerine Sahil Güvenlik de destek veriyor. Siliwen Road ile Menai Boğazı arasındaki bölüm güvenlik çemberine alınırken, ekipler çevrede arama çalışmaları yürütüyor.

Polis ayrıca bölgede ev ev inceleme yapıyor ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceliyor.

“ANNEYE ULAŞMAMIZ GEREKİYOR”

Soruşturmanın en önemli başlıklarından biri ise bebeğin annesine ulaşılması oldu. Polis, doğumun ardından tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor olabileceği değerlendirilen anneye doğrudan çağrıda bulundu.

Dedektif Çavuş Kelly Wynne, annenin yardım istemeye hazır durumda olmayabileceğini belirterek, onun yanı sıra babaya ve olay hakkında bilgi sahibi olabilecek yakınlarına seslendi.

Wynne, son aylarda hamile olduğunu düşündükleri ya da davranışlarında alışılmadık değişiklikler fark edilen bir kadın veya genç kız hakkında bilgisi olan kişilerin polise ulaşmasını istedi. Özellikle ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşma gibi değişikliklerin önemli olabileceğini belirten polis, verilecek bilgilerin büyük bir gizlilik içerisinde değerlendirileceğini açıkladı.

Wynne, “Anne çaresiz şekilde yardıma ihtiyaç duyuyor” diyerek, bilgi sahibi olan kişilerin sessiz kalmamasını istedi.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN ÇAĞRI

Betsi Cadwaladr Üniversite Sağlık Kurulu Kadın Hizmetleri Direktörü Fiona Giraud da bebeğin annesine yönelik özel bir çağrı yaptı.

Giraud, annenin son derece kırılgan bir durumda olabileceğini belirterek, önceliklerinin onun sağlık ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Bebeğin ölümüne ilişkin tüm koşulların henüz bilinmediğini vurgulayan Giraud, annenin korkmuş veya ne yapacağını bilemez durumda olabileceğini ifade etti. Sağlık çalışanlarıyla, polisle ya da bir polis merkezinde iletişime geçmesi çağrısında bulunan Giraud, “Bununla tek başınıza yüzleşmek zorunda değilsiniz” mesajı verdi.