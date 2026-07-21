Yeni doğan bebekler para karşılığı satıldı! Korkunç şebeke bir babanın şikâyetiyle çöktü

Endonezya'da kamuoyunda büyük yankı uyandıran bebek kaçakçılığı davasında mahkeme kararını açıkladı. Ülke içinde ve Singapur'a uzanan yasa dışı bebek ticareti ağıyla bağlantılı oldukları belirlenen 19 sanık çeşitli hapis cezalarına mahkûm edildi. Mahkeme, suç örgütünün lideri olduğu belirtilen 70 yaşındaki kadına davadaki en ağır yaptırım olan 7 yıl hapis cezası verdi.

Dosyaya göre sanıklar, 2023 ile 2025 yılları arasında Batı Cava'da faaliyet göstererek en az 34 bebeğin yasa dışı yollarla el değiştirmesinde rol oynadı. Yetkililer, bu bebeklerden 12'sinin Singapur'a götürüldüğünü değerlendiriyor. Soruşturma kapsamında örgütün yalnızca bebekleri temin etmekle kalmadığı, kimliklerini gizlemek amacıyla resmi evraklarda da sahtecilik yaptığı tespit edildi.

SAHTE DOĞUM BELGELERİ HAZIRLANMIŞ

Örgütün önemli isimlerinden Lai Siu Ha, bebekler adına sahte doğum belgeleri ve kimlik kartları hazırladığı gerekçesiyle 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davadaki tek erkek sanık olan Djaka Hamdani Hutabarat ise kaçakçılık zincirinde aracılık yaptığı gerekçesiyle aynı süreyle cezalandırıldı. Kaçırılan ya da satılan bebeklerin bakımını üstlendikleri belirlenen beş kadın sanık da kişi başına 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise örgüt içindeki görevlerine göre 3 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.

SORUŞTURMA BİR BABANIN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Olayın ortaya çıkmasını sağlayan süreç ise bir babanın polise yaptığı başvuruyla başladı. Dani Hidayat isimli baba, Nisan 2025'te yeni doğan oğlunun kaçırıldığını öne sürerek Batı Cava polisinden yardım istedi. Hidayat, internette tanıştığı bir kadının bebeğini aldıktan sonra kendisiyle tüm iletişimi kestiğini anlattı.

FACEBOOK'TA TANIŞTILAR

Polis soruşturmasında Hidayat'ın söz konusu kadınla Facebook'ta faaliyet gösteren bir evlat edinme grubunda tanıştığı belirlendi. Kadın, çocuğu olmadığı için bebeği evlat edinmek istediğini söylemiş, Hidayat ise milyonlarca Endonezya rupisi karşılığında bebeğini vermeyi kabul etmişti. Ancak vaat edilen ödemenin tamamını alamayan baba durumdan şüphelenerek emniyete başvurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda bebeği teslim alan kadının, suç örgütünün başlıca aracılarından Astri Fitrinika olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Fitrinika'nın cep telefonunda yapılan dijital incelemede onlarca bebeğe ait kayıt ve örgütün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller bulundu. Elde edilen bulguların ardından yürütülen operasyonlarla şebekenin diğer üyeleri de yakalanarak adalet önüne çıkarıldı.