Yeni cumhurbaşkanı için tören yapılacaktı: Otobüsten 400 kiloluk bomba çıktı!

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kenti yakınlarında, Pan-Amerikan Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüse yerleştirilen patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edildi. Emniyet yetkilileri, "Prometheus Operasyonu" kapsamında 420 kilogram amonyum nitrat kullanılan bombanın kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PROMETHEUS OPERASYONUNDA BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, söz konusu aracın eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) fraksiyonu olan sözde Merkez Genelkurmay Başkanlığı (EMC) tarafından Cali'deki askeri ve polis tesislerini hedef almak amacıyla hazırlandığını belirtti. Operasyon sırasında güvenlik güçleri, patlayıcı yüklü otobüsün yanı sıra yedi tüp ve saldırıda kullanılması planlanan fırlatma platformlarını da ele geçirdi.

DE LA ESPRİELLA'NIN CALİ'DEKİ YEMİN TÖRENİ

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, göreve başlama töreninin Cali'de düzenlenmesinin, kendi ifadesiyle mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde "uyuşturucu teröristlerine teslim edildiğini" savunduğu bölgelerde güvenliği yeniden sağlama ve "egemenliği geri kazanma" hedefinin bir parçası olduğunu söyledi. Tören, Santiago de Cali Üniversitesi'ndeki USC Arena'da düzenlenecek ve güvenliği için 11 binden fazla asker ile polis görevlendirilecek.

(AA)