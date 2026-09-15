Yeni bir hava yolu şirketi geliyor: Yarı fiyatına uçacak

Havacılık sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir dönem başlıyor. Yolcuların daha uygun fiyatlarla seyahat etmesinin önünü açması beklenen yarı fiyatına uçacak yeni hava yolu şirketi, aldığı kritik onayla birlikte faaliyetlerine başlama yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Bu gelişmeyle birlikte hava yolu taşımacılığında rekabetin artması bekleniyor.

Airport Haber'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Air Arabia’nın öncülük ettiği konsorsiyuma Hava İşletme Sertifikası (AOC) onayı verdi. Yeni hava yolu şirketi, Dammam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı merkezli faaliyet gösterecek.

GEREKLİ İŞLETME SERTİFİKASINI ALDI

Suudi Arabistan hava yolu sektöründe yeni bir döneme hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Air Arabia’nın yanı sıra Kun Investment Holding ve Nesma Holding’in yer aldığı konsorsiyum, gerekli işletme sertifikasını alarak yeni düşük maliyetli hava yolu şirketinin faaliyetlerine başlaması için önemli bir engeli geride bıraktı.

YENİ HAVA YOLUNUN MERKEZİ DAMMAM OLACAK

Suudi Arabistan hükümetinin 14 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre konsorsiyum, Sivil Havacılık Kanunu’nun uygulama düzenlemeleri kapsamında gerekli teknik, emniyet ve mevzuata uyum şartlarını yerine getirdi. Çoğunluk hisseleri Suudi yatırımcılara ait olan yeni havayolu, ülkenin doğusundaki Dammam’ı merkez olarak kullanacak. Şirketin uçuşlara başlayacağı tarih ise açıklamada yer almadı.

GACA Havacılık Emniyeti ve Çevresel Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaptan Sulaiman bin Saleh Almuhaimedi, yeni hava yolu şirketinin sektördeki rekabeti güçlendireceğini söyledi. Almuhaimedi, yatırımın Doğu Bölgesi’ndeki ekonomik ve turizm faaliyetlerine ivme kazandırmasının yanı sıra bölgedeki istihdam olanaklarının artmasına da katkı sunacağını belirtti. GACA, yeni bir ulusal düşük maliyetli havayolunun kurulması ve işletilmesi için düzenlenen ihaleyi Air Arabia konsorsiyumunun kazandığını Temmuz 2025’te duyurmuştu.

AIR ARABIA 170’TEN FAZLA NOKTAYA UÇUYOR

Air Arabia, Şarika’nın yanı sıra Mısır, Fas ve Ürdün’de bulunan operasyon merkezlerinden 170’in üzerinde destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.