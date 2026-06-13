Yemenli "Örümcek Adam" son gösterisinde volkanik kraterin dibine düştü

Yemen'in güneyindeki Al Dhale iline bağlı Damt ilçesinde bulunan Haradhat Damt volkanik kraterinde 12 Haziran'da trajik bir kaza yaşandı. Bölgede tehlikeli akrobasi gösterileriyle tanınan Al-Qa'qa' bin Antar, yaklaşık 120 metre derinliğindeki sönmüş yanardağ kraterinin dik iç duvarlarına halat ya da koruyucu ekipman kullanmadan tırmandı. Tırmanış sırasında dengesini kaybeden genç akrobat kraterin dibine düştü.

The Free Press Journal'ın aktardıklarına göre düşme sonucu ağır yaralar alan Antar, krater içindeki yoğun sıcaklık ve zehirli gazların da etkisiyle hayatını kaybetti.

La caída del famoso aventurero y escalador (Al-Qaqaa) en el volcán Harra Dhahmit. pic.twitter.com/OQV5F9tNlh — EL HIDROCALIDO (@HIDROCALlDO) June 12, 2026

KURTARMA EKİPLERİ KRATERE İNEMEDİ

Kazanın ardından bölge sakinleri Husi kontrolündeki bölge merkezindeki kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak kraterin sarp yapısı, iç kısımdaki aşırı sıcaklık ve gaz birikimi nedeniyle ekipler derinlere inemedi. Halatlarla inen kurtarma personeli yarı yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Kratere ulaşım, dağ üzerindeki 115 basamaklı metal bir merdivenle sağlanıyor. Ancak alanda acil durum merdiveni, güvenlik halatı ya da tıbbi müdahale altyapısı bulunmuyor.

لازالت جثة القعقاع أبن عنتر

داخل حرضة دمت ولم تظهر بعد https://t.co/gNHWzgauJq pic.twitter.com/4XMfDh1OVV — احمد شتران (@ahmdshtran1) June 12, 2026

UYARILAR DİKKATE ALINMAMIŞTI

"Örümcek Adam" lakabıyla bilinen Antar, son yıllarda kraterin dik duvarlarına serbest tırmanışlar yaparak bölgede büyük bir üne kavuşmuştu. Yerel halk ve gözlemciler ise hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sürdürülen bu gösterilerin ölümcül sonuçlanabileceği konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜVENLİK TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Olayın ve kurtarma çalışmalarının görüntüleri X başta olmak üzere sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Kullanıcılar güvenlik ekipmanı olmadan yapılan ekstrem gösterilere sert tepki gösterdi.

Kaza, yalnızca dijital etkileşim uğruna hiçbir güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen ekstrem performansların risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.