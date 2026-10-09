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Halk TV Dünya Yemen'deki çatışmaların ardından ABD'den Ortadoğu için güvenlik uyarısı

Yemen'deki çatışmaların ardından ABD'den Ortadoğu için güvenlik uyarısı

ABD'nin Ortadoğu'daki büyükelçilikleri, bölgedeki Amerikan vatandaşlarına ortak güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, "karmaşık güvenlik durumu" nedeniyle daha fazla dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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Yemen'deki çatışmaların ardından ABD'den Ortadoğu için güvenlik uyarısı

ABD'nin Ortadoğu'daki büyükelçilikleri, bölgedeki Amerikan vatandaşlarına yönelik ortak bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, "karmaşık güvenlik durumu" gerekçesiyle daha fazla dikkatli olunması istendi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki kritik altyapı ve sivil havalimanlarına saldırdığını belirterek çatışmaların hızla tırmanabileceği uyarısında bulundu.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN SALDIRILARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki kritik altyapı ve sivil havalimanlarına saldırdığını kaydetti. Bakanlık, çatışmaların hızla tırmanabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, saldırıların bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

'İRAN VE DESTEKÇİ GRUPLAR ABD ÇIKARLARINI HEDEF ALABİLİR'

Uyarıda, "İran ve destekçisi grupların dünya genelinde Amerikan çıkarlarını, işletmelerini ve kurumlarını hedef alabileceği" belirtildi. Bu kapsamda Amerikan vatandaşlarının bulundukları ülkelerde dikkatli olmaları istendi. Söz konusu grupların eylemlerinin bölge dışına da yayılabileceği vurgulandı.

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UÇUŞ İPTALLERİ VE HAVA SAHASI KAPATILMALARI OLABİLİR

Uyarıda, uçuş iptalleri, hava sahası kapatılmaları ve ek seyahat aksaklıklarının mümkün olduğu belirtildi. Amerikan vatandaşlarının seyahat planlarını yaparken bu olasılıkları göz önünde bulundurmaları gerektiği kaydedildi. Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edildi.

AA

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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