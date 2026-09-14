Yemen’de kritik cephe: Husiler o kent için harekete geçti! Kabileler de devrede

Yemen’de yıllardır devam eden savaş, son haftalarda yeniden geniş çaplı bir çatışmaya dönüşürken, savaşın kaderini belirleyebilecek kritik cephelerden biri olarak Marib öne çıktı. Başkent Sana ve ülkenin kuzeyindeki geniş bölgeleri kontrol altında tutan İran destekli Husilerin, hükümet güçlerinin elindeki Marib üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Son gelişmelerde ise Husilere destek veren Beni Haşim kabilelerinin Marib’e yönelik olası bir askeri harekâta katılmaya hazır oldukları iddiası gündeme geldi. Söz konusu iddianın doğrulanması halinde, kabile desteğinin Husilerin Marib çevresindeki askeri kapasitesini güçlendirebileceği ifade edildi.

MARİB NEDEN ÖNEMLİ?

Marib, Yemen savaşında sıradan bir cephe hattı olmanın çok ötesinde bir öneme sahip. Kent ve çevresi, ülkenin petrol ve doğal gaz kaynakları ile enerji altyapısının önemli bölümünü barındırıyor. Aynı zamanda hükümet güçlerinin kuzeyde Husilere karşı elinde tuttuğu en önemli merkezlerden biri konumunda.

Bu nedenle Marib’in düşmesi, yalnızca haritadaki bir bölgenin el değiştirmesi anlamına gelmeyecek. Husilerin kenti ele geçirmesi halinde, grubun Sana çevresindeki hakimiyet alanını doğuya doğru genişletmesinin ve Yemen’in enerji kaynakları üzerindeki kontrolünü artırmasının önü açılabilir. Uzman değerlendirmelerinde de Marib’in petrol ve gaz kaynaklarına hakimiyetin Husilerin uzun süredir hedefleri arasında olduğu vurgulanıyor.

MARİB ÇEVRESİNDE KARŞILIKLI SALDIRILAR

Son günlerde Marib’in batısında Husi mevzilerine yönelik hükümet operasyonları düzenlendiği, Husilerin ise karşı saldırılarla yanıt verdiği bildirildi. Yemen hükümetine bağlı güçler daha önce de Marib’in batısındaki Husi hedeflerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Ağustos ayında hükümete bağlı Şebva Savunma Güçleri, Marib’in Harib cephesinde Husi mevzilerine yönelik geniş çaplı bir misilleme operasyonu düzenlediğini açıklamıştı. Açıklamaya göre operasyon, bir Husi İHA saldırısında iki savaşçının öldürülmesinin ardından gerçekleştirilmişti.

ÇEVRE KENTLERDE ÇATIŞMALAR HAREKETLENDİ

Ancak Marib’deki hareketlilik tek başına yaşanmıyor. Yemen’in El-Cevf, Taiz, Dali ve batı kıyısı boyunca da çatışmaların şiddeti yeniden yükselmiş durumda.

Yemen hükümetine bağlı birliklerin El-Cevf’te ilerleme sağlamaya çalıştığı, Taiz’de ise Husi mevzilerine yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi. Hükümet güçleri ayrıca batı kıyısında Husi kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla takviye birlikler sevk etti.

Son iki haftada Taiz, batı kıyısı, El-Cevf, Marib ve Dali'deki çatışmalarda en az 194 kişinin öldüğü ve 880 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu tablo, 2022'de başlayan görece sakin dönemin ardından Yemen'deki savaşın yeniden ciddi biçimde tırmandığını gösteriyor.

HUSİLER BATIDA DA İLERLİYOR

Çatışmaların Marib'e sıkışmamasının en önemli göstergelerinden biri ise Husilerin ülkenin batısındaki ilerleyişi.

Husiler son günlerde Kızıldeniz kıyısındaki stratejik El-Muha limanını ele geçirerek önemli bir kazanım elde etti. Örgütün batı kıyısındaki ilerleyişi, Babülmendep Boğazı'na yönelik baskısını da artırdı. Reuters, Husilerin bu hamlelerle dünyanın en önemli deniz ticareti geçiş noktalarından biri olan Babülmendep'e daha fazla yaklaştığını bildirdi.

BABÜLMENDEP EN KRİTİK NOKTALARDAN BİRİ

Babülmendep'in önemi ise Yemen sınırlarının çok ötesine geçiyor. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan boğaz, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin kilit geçiş noktalarından biri. Dolayısıyla Husilerin bu bölgede alan kazanması, Yemen savaşını doğrudan küresel ticaret ve enerji güvenliği meselesine dönüştürüyor.

Nitekim son çatışmaların ardından Husilerin Babülmendep çevresindeki etkisinin artması, Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik riskleri yeniden yükseltti. Associated Press de Husilerin El-Muha'yı ele geçirmesinin ardından Kızıldeniz'deki ticaret yolları ve enerji akışına yönelik tehditlerin arttığına dikkat çekti.

2022 ATEŞKESİ FİİLEN GERİDE Mİ KALDI?

Yemen'de 2022'de başlayan ateşkesin ardından cephelerde uzun süre görece düşük yoğunluklu bir dönem yaşanmıştı. Ancak son haftalardaki gelişmeler bu dengelerin bozulduğuna işaret ediyor.

Hükümet güçleri bir yandan Marib ve El-Cevf çevresindeki Husi mevzilerine baskı uygularken, diğer yandan Taiz ve Kızıldeniz kıyısında karşı operasyonlar yürütüyor. Husiler ise batıdaki ilerleyişlerini sürdürürken Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da artırdı. Suudi Arabistan son günlerde Husi saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

MARİB NEDEN SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR?

Marib'in önemi üç başlıkta toplanıyor: coğrafya, enerji ve siyasi denge. Kent, Husilerin kontrolündeki kuzey bölgeleri ile hükümet güçlerinin hakimiyetindeki alanlar arasında stratejik bir konumda bulunuyor. Marib'in hükümet güçlerinin elinde kalması, Husilerin kuzeyden doğuya doğru ilerlemesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor.

Bunun yanında bölgedeki petrol ve doğal gaz kaynakları, Marib'i Yemen ekonomisi açısından da kritik hale getiriyor.

Dolayısıyla Husilerin Marib'i ele geçirmesi, Sana merkezli hakimiyet alanını genişletmenin yanı sıra ülkenin enerji altyapısı üzerinde daha fazla söz sahibi olmaları anlamına gelebilir. Yemen hükümeti açısından ise Marib'in kaybedilmesi, kuzeydeki en önemli dayanak noktalarından birinin ortadan kalkması demek.

SAVAŞ YEMEN SINIRLARINI AŞIYOR

Yemen'deki yeni çatışma dalgasını daha da kritik hale getiren unsur ise savaşın bölgesel ve küresel enerji krizinin tam ortasında yeniden tırmanması.

Husilerin batı kıyısında ilerlemesi ve Babülmendep çevresindeki etkisini artırması, Hürmüz Boğazı'ndaki krizle birlikte dünya enerji taşımacılığının iki kritik geçiş noktasında aynı anda baskı oluşması anlamına geliyor.

Üstelik Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını Hürmüz'den bağımsız olarak Kızıldeniz'e taşımasını sağlayan Doğu-Batı petrol boru hattının da son günlerde saldırıya uğraması, enerji piyasalarındaki endişeleri daha da artırdı. Reuters'a göre hattın devre dışı kalması küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'ünü etkileyebilecek kapasitede.

Bu gelişmelerin üzerine Yemen'deki Husi ilerleyişinin eklenmesi, Kızıldeniz-Babülmendep hattını yeniden küresel enerji güvenliğinin merkezine taşıdı.

Marib'de yaşanacak olası bir güç değişimi, yalnızca Yemen'deki iç savaşın seyrini değil, Kızıldeniz'den küresel enerji piyasalarına kadar uzanan geniş bir denklemde yeni sonuçlar doğurabilir.