Yemen savaşı Suriye'ye mi sıçrıyor? Riyad'ın yeni planı ortaya çıktı

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken, savaşın bölgesel boyutunu genişletebilecek yeni bir iddia gündeme geldi. ABD merkezli Axios, Suudi Arabistan ile Suriye'nin, Şam yönetiminin Yemen'e asker göndermesi konusunda görüştüğünü öne sürdü.

"ŞARA FİKRE SICAK BAKIYOR" İDDİASI

Üç ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan'ın talebini ciddi şekilde değerlendiriyor ancak henüz nihai karar verilmedi. Görüşmelerin ağırlıklı olarak Riyad ve Şam arasında yürütüldüğü, Washington yönetiminin de süreç hakkında bilgilendirildiği ve Trump yönetiminin prensipte böyle bir adımın karşısında olmadığı aktarıldı.

İddiaya göre konu, eş-Şara ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 6 Ekim'de Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmede de gündeme geldi. Riyad'ın, Husiler karşısında daha az deneyimli olduğu belirtilen Yemen hükümet güçlerine destek sağlamak amacıyla Suriye'den askeri katkı istediği öne sürüldü. ABD'li bir yetkili, eş-Şara'nın talebi kabul etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"10 İLA 20 BİN ASKER GÖNDERİLEBİLİR"

Axios'un görüştüğü kaynaklardan biri, Suriye'nin Yemen'e 10 bin ila 20 bin arasında asker gönderebileceğini iddia etti. Sevkiyat için Şam yakınlarındaki 90. Tümen ile ülkenin güneyindeki Süveyda bölgesinde bulunan 84. Tümen'in değerlendirildiği belirtildi. ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) da olası konuşlandırmanın nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda görüşlerinin alındığı aktarıldı.

Washington'ın bu seçeneğe karşı çıkmamasının temelinde, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı yürüttüğü operasyona ABD askerlerini doğrudan sahaya sokmadan destek verilmesi düşüncesinin bulunduğu belirtildi. ABD yönetiminin ayrıca böyle bir hamlenin Riyad ile Şam arasındaki ilişkileri daha da güçlendirebileceğini değerlendirdiği ifade edildi.

MEZHEP GERİLİMİ UYARISI

Ancak olası Suriye müdahalesi, Yemen'deki çatışmanın niteliğini değiştirebilecek ciddi bir risk olarak değerlendirildi. Axios'a göre Suriye ordusunun yapısında, Beşar Esad yönetimine karşı savaşan eski muhalif grupların yanı sıra yabancı savaşçılar da bulunuyor. Bu unsurların, Zeydi Şii inancına bağlı Husilerle karşı karşıya gelmesi, Yemen savaşına daha belirgin bir mezhep boyutu kazandırabilir.

Reuters da olası bir Suriye askeri müdahalesinin Şam açısından önemli riskler taşıdığına dikkat çekti. Esad'ın devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetimi, yıllarca süren iç savaşın ardından ülkenin yeniden inşasına ve farklı silahlı gruplardan yeni bir ordu oluşturulmasına odaklanıyor. Yemen'e kapsamlı bir askeri güç gönderilmesinin ise İran, Lübnan Hizbullahı ve bölgedeki diğer aktörlerle gerilimi artırabileceği ifade edildi.

ŞAM'DAN YALANLAMA GELDİ

Ancak iddiaların ardından Suriye tarafından önemli bir açıklama geldi. Şam, ülkenin Yemen savaşına katıldığı veya yeni bir cephe açmaya hazırlandığı yönündeki haberleri reddetti.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkenin Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditler karşısında Riyad'ın yanında olduğunu ancak bölgedeki politikasının "istikrar, barış ve işbirliği" üzerine kurulduğunu açıkladı. Bakanlık, Şam'ın "mutlak önceliğinin" Suriye'nin yeniden inşası, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi olduğunu bildirdi.

Reuters'a konuşan Suriyeli bir diplomat da Suudi Arabistan'ın askeri işbirliği veya uzmanlık paylaşımı talep etmesi halinde bunun yalnızca resmi kanallar ve iki ülke arasındaki mevcut anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilebileceğini söyledi. Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı'nın medya danışmanı da Suudi Arabistan'ın doğrudan asker talep ettiği iddiasını reddetti.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

Öte yandan gelişme, Yemen'de çatışmaların hızla büyüdüğü bir döneme denk geldi. Suudi destekli Yemen güçleri Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla yeni bir kara operasyonu başlatırken, stratejik Babülmendep Boğazı da çatışmaların merkezindeki bölgelerden biri haline geldi. Husiler ise Suudi Arabistan'daki havalimanları ve diğer kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenledi.

Dolayısıyla şu aşamada Suriye'nin Yemen'e asker göndereceği kesinleşmiş değil. Ortada Axios'un aktardığı kapsamlı bir askeri sevkiyat iddiası ve Reuters'ın doğruladığı askeri destek görüşmeleri bulunurken, Şam yönetimi doğrudan savaşa katılacağı yönündeki haberleri reddetti.