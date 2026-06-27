Yemeğine tükürdü, ömür boyu taşıyacağı virüs bulaştırdı! Restoranda mide bulandıran skandal

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Jennica Church ve ailesi, ünlü bir fast food zincirinin şubesinde yaşandığı iddia edilen olay nedeniyle restoran zinciri ve eski şube müdürüne dava açtı.

Mahkeme dosyasına göre olay, mart ayının sonlarında Broken Bow kentindeki restoranda meydana geldi. Gece vardiyasından çıkan Church, arabaya servis bölümünden kendisi ve ailesi için yemek siparişi verdi. Siparişin hazırlanmasının uzun sürmesi üzerine çalışanların kendisine kızgın olabileceğini düşündüğünü ifade eden kadın, eve döndükten sonra ailesiyle birlikte yemekleri tüketti.

AĞZINDA YARALAR ÇIKTI

Dava dilekçesinde, restoran müdürü Amanda Hendricks'in siparişi hazırlarken sandviçlerin içine kasten tükürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre Hendricks, ağız yoluyla bulaşabilen Herpes Simplex Virüsü Tip 1 (HSV-1) taşıdığını ve olay sırasında aktif enfeksiyon belirtileri gösterdiğini biliyordu.

Church, yemekten kısa süre sonra daha önce hiç yaşamadığı ağız yaralarının ortaya çıktığını, doktora başvurmasının ardından HSV-1 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kadın, küçük bir kasabada yaşamaları nedeniyle olaydan haberdar olduğunu, eski müdürün çevresindeki kişilere yemeklere tükürdüğünü anlattığını iddia etti.

GÖRÜNTÜLER GİZLENMEYE ÇALIŞILDI

Dava dosyasında, restoranın güvenlik kamerası görüntülerinin de eski müdürün sandviç malzemelerine tükürdüğünü gösterdiği öne sürüldü. Ayrıca restoran çalışanlarının olayın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri gizlemeye çalıştıkları ve aileyi ücretsiz sandviç vererek konuyu kapatmaya ikna etmeye çalıştıkları iddia edildi.

Ailenin avukatı Will Blocker, olayın yalnızca bir çalışanın bireysel davranışı olmadığını savunarak restoran yönetiminin de sorumluluğunun araştırılmasını istedi.

Church ailesi, açtıkları davada sağlık giderleri, fiziksel ve psikolojik zararlar ile manevi tazminat talebinde bulundu.

Öte yandan Amanda Hendricks hakkında, "zarar verme amacıyla yiyeceği zehirleme" suçlamasıyla ceza davası açıldığı bildirildi. Hendricks'in kendisini temsil eden bir avukatının bulunup bulunmadığı ise henüz açıklanmadı.