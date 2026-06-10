Yediği peynir sonrası hayatını kaybetti! Eşi milyonlar için mahkemenin yolunu tuttu

İngiltere'de yaşayan ressam Roger Parkes'ın ölümü, ülkede gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şubat 2023'te evine sipariş ettiği el yapımı peynirleri tükettikten kısa süre sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan Parkes, rahatsızlığının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların yaptığı incelemelerde sanatçıya, ciddi gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen listeria bakterisinin neden olduğu enfeksiyon teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Parkes için güçlü antibiyotik tedavileri uygulanmasına rağmen sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşti.

Yaklaşık birkaç haftalık tedavi sürecinin ardından Roger Parkes, 27 Şubat 2023 tarihinde çoklu organ yetmezliği ve beyin ile beyin zarını etkileyen meningoensefalit nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÜRETİCİ FİRMA PEYNİRİ SATIŞTAN KALDIRDI

Olayın ardından sağlık ve gıda güvenliği birimlerinin yürüttüğü soruşturmada, Parkes'ın tükettiği peynir örneklerinde listeria bakterisine rastlandığı belirtildi. Hazırlanan raporlarda söz konusu ürünün insan tüketimi açısından güvenli olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

Gelişmeler üzerine üretici firma, organik Jersey sütü kullanılarak hazırlanan Baronet Reblochon isimli peynirini piyasadan geri çekme kararı aldı. Şirket, üründe listeria bakterisinin tespit edildiğini doğrularken, geri çağırma sürecini başlattı.

ŞİRKET SORUMLULUK ALMADI

Buna karşın firma yönetimi, Roger Parkes'ın ölümünden doğrudan sorumlu tutulamayacağını savundu. Şirket adına konuşan avukatlar, sanatçının daha önce ciddi kalp ve damar hastalıkları geçirdiğini, ayrıca önemli bir cerrahi operasyon öyküsünün bulunduğunu belirterek ölüm ile peynir arasında kesin bir nedensellik bağının kurulması gerektiğini öne sürdü.

EŞİNDEN REKOR TAZMİNAT

Eşinin ölümünün tamamen kontamine üründen kaynaklandığını savunan Carina Parkes ise hukuk mücadelesi başlattı. The Sun gazetesinin aktardığı bilgilere göre Carina Parkes, üretici şirkete karşı 200 bin sterlinden (12.386.340,00 Türk Lirası) fazla tazminat talebiyle dava açtı.

Taraflar arasında bugüne kadar herhangi bir uzlaşmaya varılamazken, kamuoyunda yakından takip edilen davanın önümüzdeki günlerde mahkeme önüne gelmesi bekleniyor. Kararın, hem gıda güvenliği uygulamaları hem de üreticilerin hukuki sorumlulukları açısından emsal niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.