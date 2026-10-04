Yaz-kış saati uygulamasına fena çattı: Bu sefer kendi partilisine de yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yaz-kış saati uygulamasına fena çattı. Yılda iki kez saat değiştirmenin "saçma bir gelenek" olduğunu söyleyen Trump, Senato’daki engeli aşmak için Cumhuriyetçi senatörü hedef göstererek çağrıda bulundu.

"BU SAÇMALIKTAN KURTULMALIYIZ!" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede uzun yıllardır yürürlükte olan yaz-kış saati uygulamasının derhal sona ermesi gerektiğini belirterek Senato'ya çağrıda bulundu. Ohio’daki mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, yılda iki defa saatlerin ileri ve geri alınmasını sert sözlerle eleştirdi.

Uygulamanın hem ülke ekonomisine ağır bir yük getirdiğini hem de vatandaşların yaşam düzenini bozduğunu savunan ABD Başkanı, bu sistemin tamamen kaldırılmasını istedi.

"SAÇMA BİR UYGULAMA"

Toplumun büyük bir kısmının gün ışığından daha fazla yararlanmak istediğine dikkat çeken Trump, kış saatine geçildiğinde havanın çok erken kararmasından şikayet etti. Saat değişikliklerini sert bir dille hedef alan Trump, “Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SENATÖR COTTON'A SERT TEPKİ: TASARIYI ENGELLEMEYİ BIRAKMALI

Söz konusu uygulamanın kaldırılmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden yüzde 80'in üzerinde dev bir oy oranıyla geçtiğini hatırlatan Trump, gözleri Senato'ya çevirdi. Tasarının Senato'da takılmasına neden olan Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton’a yüklenen Trump, "Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı" dedi.

ABD’DE YAZ SAATİ UYGULAMASI 1966’DAN BERİ FEDERAL YASAYLA SÜRÜYOR

Tasarının önündeki engeli kaldırmak için çarpıcı bir hamle yapan Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden Senatör Tom Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaştı.

ABD Başkanı, seçmenlerine çağrıda bulunarak Cotton’a mesaj atmalarını ve yasa tasarısını engellememesi yönünde baskı kurmalarını istedi. ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana farklı şekillerde yürütülen yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde standart hale getirilmişti. (AA)