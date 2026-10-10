Yardımcı pilotun planı ortaya çıktı! Uçağı havalimanına düşürmek istemiş

Dubai'den Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağında 30 Eylül'de yaşanan dehşetin arkasındaki plan, BAE'de yürütülen soruşturmayla ortaya çıktı. BAE Başsavcısı Hamad Saif Al Shamsi, Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçuşunda yaşanan olayın sıradan bir kokpit kavgası olmadığını, uçağı ele geçirerek İsrail Ben Gurion Havalimanı yolcu terminaline çarpmayı amaçlayan bir intihar saldırısı girişimi olduğunu açıkladı.

BAE'nin resmî haber ajansı WAM'ın aktardığı soruşturma bulgularına göre, 29 yaşındaki Umman vatandaşı yardımcı pilot, mümkün olduğunca fazla kişinin ölümüne yol açmayı hedefledi. Yetkililer, şüphelinin planını önceden hazırladığını ve daha önceki iki Tel Aviv uçuşunu güzergâhı ve havalimanını incelemek için kullandığını belirledi. Şüpheli, 30 Eylül'deki üçüncü uçuşunda planını uygulamaya koydu.

Reuters ve Associated Press'in (AP) haberleri de olayın bir uçağı ele geçirme ve düşürme girişimi olarak soruşturulduğunu doğruladı.

11 EYLÜL SALDIRILARINDAN ESİNLENDİ

BAE Başsavcılığına göre şüpheli, 2017'de Avustralya'da bulunduğu dönemde radikal görüşlerden etkilenmeye başladı. Kendi ifadesinde, 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen terör saldırılarından esinlendiğini ve benzer bir eylem düzenlemek amacıyla pilotluk mesleğine yöneldiğini anlattı.

Soruşturmacılar, şüphelinin planını yalnızca uçuş sırasında ortaya çıkan bir kararla sınırlı tutmadığını, hedefini ve uçuş güzergâhını önceden inceleyerek hazırlık yaptığını değerlendirdi. İki önceki Tel Aviv uçuşunun da bu hazırlığın parçası olduğu belirtildi.

Şüphelinin avukatı eşliğinde verdiği ifadede saldırıyı tek başına planladığını kabul ettiği açıklandı. Bununla birlikte savcılık, olası bağlantıları ve başka kişilerin olayda rolü bulunup bulunmadığını araştırmayı sürdürdü.

UÇAK SANİYELER İÇİNDE İRTİFA KAYBETTİ

Olayın en kritik anları, uçak Suudi Arabistan hava sahasındayken yaşandı. Soruşturma açıklamasına göre yardımcı pilot, kokpitte kaptan pilot Smit Machchhar'a acil durumlarda kullanılmak üzere bulundurulan baltayla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Başından yaralanan kaptan pilot, saldırıya direnerek yardım çağırmaya çalıştı. Kokpindeki mücadele sırasında uçak yaklaşık 30 saniyede 16 bin fit, yani 4 bin 900 metre irtifa kaybetti. Uçaktaki diğer pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. Uçakta bulunan iki yedek pilot, kontrolün yeniden sağlanmasının ardından uçağı Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına acil olarak indirdi.

AP'nin haberine göre uçakta bulunan 174 yolcunun çoğu İsrail vatandaşıydı. Yolcular olaydan yara almadan kurtuldu; kaptan pilot ise saldırı sırasında yaralandı. Uçak daha sonra güvenli şekilde yere indirildi ve yolcuların İsrail'e ulaşması için alternatif bir uçuş düzenlendi.

GÜVENLİK KONTROLLERİNİ NASIL GEÇTİ?

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, şüphelinin geçmişine ilişkin iddialar oldu. BAE Başsavcılığı, yardımcı pilotun Ocak 2026'da Flydubai bünyesinde çalışmaya başladığını ve işe alım sırasında gerekli mesleki ve güvenlik koşullarını karşıladığını açıkladı.

Yetkililer, pilotluk lisansının ve adli sicil belgesinin incelendiğini, standart kontrollerde radikal görüşlerine ya da saldırı planına işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Ancak uluslararası basında daha önce yayımlanan haberler farklı bir tabloya işaret etti. AP ve ABC News, 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hammam al-Hammami'nin daha önce Umman merkezli Oman Air'de çalışırken aşırılıkçı görüşlerine ilişkin endişeler nedeniyle uçuş görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Şüphelinin farklı ülkelerdeki havayolu şirketlerinde çalıştığı, Oman Air'in ardından 2025 yılında Royal Air Maroc'ta üç aylık eğitim aldığı ve şirketin işe alım başvurusunu reddettiği bilgisi de yer aldı.

BAE Başsavcılığı, şüphelinin saldırıya fiziksel ve psikolojik olarak hazırlandığını da açıkladı. Buna göre şüpheli, terör propagandası içeren materyalleri izledi ve saldırı öncesinde fiziksel hazırlık amacıyla boks dersleri aldı.

SUUDİ ARABİSTAN DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından soruşturma yalnızca BAE ile sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'ın da FZ1073 sefer sayılı uçuşta yaşananları incelemek üzere ayrı bir havacılık güvenliği soruşturması başlattığını bildirildi.

İncelemede uçuş güvenliği prosedürlerinin, kokpitin korunmasına ilişkin uygulamaların ve olayın nasıl bu noktaya ulaştığının değerlendirilmesi bekleniyor.

BAE Başsavcılığı, şüphelinin avukatı huzurunda verdiği ifadede eylemi tek başına planladığını kabul ettiğini duyurdu. Buna karşın soruşturmacılar, başka kişilerin saldırıyla bağlantısı bulunup bulunmadığını araştırmaya devam ediyor.