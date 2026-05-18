Yapay zekâ, savaşlar ve işçi krizi… Papa'nın ilk belgesi şimdiden gündem oldu!

Vatikan, Katolik Kilisesi’nin yeni dönemine yön verecek tarihi bir belgeyi dünya kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Kilisenin ruhani lideri Papa 14. Leo tarafından kaleme alınan “Magnifica Humanitas” (Muhteşem İnsanlık) başlıklı ilk büyük metnin 25 Mayıs’ta yayımlanacağı açıklandı.

Papa 14. Leo’nun göreve gelmesinin ardından hazırlanan ilk kapsamlı genelge niteliği taşıyan metin, yalnızca dini çevrelerde değil; siyaset, ekonomi ve teknoloji dünyasında da şimdiden büyük merak uyandırdı. Vatikan kaynaklarına göre belge, özellikle yapay zekâ teknolojilerinin hızla yükseldiği yeni çağda insan onuru, emek, etik ve toplumsal düzen gibi başlıklara odaklanacak.

DÜNYAYA SERT BİR VİCDAN ÇAĞRISI

Belgede, otomasyon ve dijitalleşmenin milyonlarca çalışan üzerindeki etkilerinin ayrıntılı şekilde ele alınacağı belirtildi. İş gücünün dönüşümü, çalışan haklarının zayıflaması, teknolojik tekelleşme ve ekonomik eşitsizlik gibi konuların Papa’nın en güçlü mesajları arasında yer alacağı ifade edildi.

Vatikan çevreleri, metnin yalnızca teknolojiye ilişkin bir değerlendirme olmayacağını, aynı zamanda savaşlarla sarsılan dünyaya yönelik sert bir vicdan çağrısı taşıyacağını ifade etti. Özellikle devam eden küresel çatışmalar, sivillerin yaşadığı insani krizler ve uluslararası sistemde büyüyen kutuplaşmanın belgede geniş yer bulacağı konuşuluyor.

TANITIM TOPLANTISINA KATILACAK

“Papa’nın dünyaya ilk büyük manifestosu” olarak nitelenen “Muhteşem İnsanlık” başlıklı metin, yayımlanmadan önce Cuma günü Papa 14. Leo tarafından resmi olarak imzalandı. Bu ayrıntı, Vatikan geleneğinde belgenin artık nihai hale geldiği anlamına geliyor.

Tarihteki ilk ABD doğumlu Papa olan 14. Leo’nun, yayımlanma günü Vatikan’da düzenlenecek tanıtım toplantısına bizzat katılacak olması ise dikkat çeken bir başka gelişme oldu. Katolik papaların genellikle bu tür teknik sunumlara doğrudan katılmaması nedeniyle, bu tercih “aktif ve doğrudan iletişim dönemi” şeklinde yorumlandı.