Yapay zeka entegrasyonu 21 bin kişiyi işinden etti

Oracle'ın 31 Mayıs 2026 itibarıyla toplam çalışan sayısı 141 bine düştü. Geçen yılın aynı döneminde 162 bin çalışanı bulunan şirkette yaklaşık 21 bin kişilik azalma yaşandı. Şirketin yıllık raporuna yansıyan verilere göre küçülme oranı yüzde 13 oldu.

Reuters'in haberine göre Oracle; bu iş gücü düzenlemelerini yönetim değişiklikleri, ürün stratejilerindeki revizyonlar, performans değerlendirmeleri ve bazı satın almalara bağladı. Restrüktürasyon kapsamında harcanan 1,84 milyar dolarlık tazminat ve çıkış maliyeti, önceki mali yıla göre yaklaşık beş kat artış olarak kayıtlara geçti. Şirket daha önce de binlerce çalışanı işten çıkardığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

YATIRIMLAR NAKİT YAKARAK VE BORÇLA FİNANSE EDİLİYOR

Bir dönem bulut pazarında nispeten yavaş büyüyen ve pazarın daha küçük bir oyuncusu olarak kalan Oracle, son dönemde yapay zeka alanında hamleler yaptı. Bulut bilişimde Amazon ve Microsoft'a karşı rekabetini güçlendirmek için OpenAI ve Meta ile büyük veri merkezi anlaşmaları imzaladı. Ancak rakiplerinin aksine Oracle, bu yatırımları güçlü nakit akışı yerine nakit yakarak ve borçlanarak finanse etmek zorunda kaldı. Bu gelişmelerin ardından şirketin hisseleri 2026'da yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Mevcut mali yılda net sermaye harcamasının yaklaşık 70 milyar dolar olmasını bekleyen şirket, bu yatırımı finanse etmek için 40 milyar dolar tutarında borç ve özsermaye artırımı planladı. Bunun 20 milyar dolarlık kısmının, daha önce duyurulan hisse ihracı ile karşılanacağı belirtildi.

BAZI ROLLERİN İHTİYACI AZALDI

Oracle'daki iş gücü küçülmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak, yapay zeka teknolojilerinin şirket içinde hızla benimsenmesi gösterildi. AI araçları; kod geliştirme, müşteri desteği, veri analizi ve bulut operasyonları gibi birçok alanda verimliliği artırırken, bazı rollerin ihtiyaç azalmasına yol açtı. Şirketin bu sayede daha yalın ve rekabetçi bir yapıya kavuşmayı hedeflediği aktarıldı.

196 ŞİRKETTE 119 BİNDEN FAZLA İŞTEN ÇIKARMA

Oracle'ın kaydettiği veriler, teknoloji devlerindeki işten çıkarma dalgasının bir parçası olarak gerçekleşti. Layoffs verilerine göre; Google, Meta, Amazon ve Microsoft gibi sektörün önde gelen şirketleri başta olmak üzere, 2026'nın ilk yarısında 196 teknoloji firması toplam 119 binden fazla çalışanı işten çıkardı.

Sektör genelinde işten çıkarmalar devam ederken şirketlerin aynı zamanda altyapı yatırımlarını rekor seviyelere çıkarması paradoks oluşturdu. Yapay zekanın operasyonel verimliliği artırması, otomasyonun yaygınlaşması ve stratejik önceliklerin değişmesi; şirketleri “daha az çalışanla daha fazla iş” ile “daha akıllı sistemler ve daha az çalışan” modellerini yeni normal haline getirmeye yöneltti.