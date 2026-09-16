Yapay zekâ dünyasının önde gelen isimleri, teknolojinin gelişme hızının beraberinde getirdiği riskler konusunda aynı noktada buluşurken, bu risklerin nasıl yönetileceği konusunda birbirinden farklı görüşler ortaya koydu. San Francisco’da düzenlenen teknoloji konferansında konuşan OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekânın ulaştığı kapasitenin artık kamuoyunun kaygılarını ciddiye almayı gerektirdiğini söyledi.

Altman, insanların yapay zekâdan endişe duymasının anlaşılır olduğunu belirterek, “Dünyanın bundan korkmakta haklı olduğunu düşünüyorum” dedi.

"GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLMELİ"

Yapay zekâ sistemlerinin kapasitesinin geçmişe kıyasla çok daha hızlı ilerlediğini ifade eden Altman, bu teknolojinin yanlış ellerde veya yeterli güvenlik önlemleri olmadan kullanılmasının nasıl sonuçlar doğurabileceğini öngörmenin de giderek kolaylaştığını dile getirdi.

Altman'a göre asıl mesele yapay zekâ geliştirmeyi tamamen durdurmak değil, güvenlik ile teknolojik ilerleme arasında doğru dengeyi kurmak. OpenAI CEO'su, şirketlerin yeni yetenekler geliştirmek uğruna güvenlik çalışmalarını ikinci plana atmaması gerektiğini vurguladı.

Altman, OpenAI'ın yanı sıra sektörün tamamının yapay zekâyı güvenli biçimde geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğuna inandığını söyledi.

SİLİKON VADİSİ'NDE YAPAY ZEKA ÇATLAĞI

Altman'ın açıklamaları, yapay zekânın geliştirilme hızının yavaşlatılması tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Anthropic CEO'su Dario Amodei son günlerde yapay zekâ sektörüne, sınırdaki modellerin geliştirilme hızını yavaşlatma çağrısı yapmıştı. Amodei; bağımsız değerlendiricilerin daha fazla rol üstlenmesi, güvenlik standartlarının geliştirilmesi ve ülkeler arasında koordinasyon kurulması gerektiğini savunuyor. Altman ve Elon Musk da yapay zekânın kontrolsüz biçimde hızlanmasına ilişkin endişeleri destekleyen açıklamalar yaptı.

Tartışmanın bir diğer boyutunda ise yapay zekâ şirketlerinin dışarıdan düzenlenmesine gerek olup olmadığı bulunuyor.

"YENİ YASALARA İHTİYACIMIZ YOK"

Nvidia CEO'su Jensen Huang, aynı konferansta yaptığı açıklamalarla Altman ve Amodei'nin güvenlik konusundaki kaygılarından farklı bir yaklaşım ortaya koydu.

Huang, “Yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyacımız yok” diyerek yapay zekâ güvenliğinin esas olarak şirketlerin mühendislik ve ürün geliştirme süreçleri içerisinde çözülmesi gerektiğini savundu.

Nvidia CEO'suna göre bir şirket geliştirdiği ürünün güvenli olduğundan emin değilse ürünü piyasaya sürmemeli. Huang, şirketlerin kendi ürünlerinin güvenliğini değerlendirebilecek durumda olduğunu ve piyasa mekanizmalarının da bu konuda baskı oluşturacağını söyledi.

Huang, inovasyon ile güvenliğin birbirinin alternatifi gibi görülmesine de karşı çıktı. Teknolojinin hızlı geliştirilmesi ile güvenli ürünler ortaya çıkarılmasının aynı anda mümkün olduğunu savundu.

"YAPAY ZEKA YÜZÜNDEN İŞLER BİTECEK" TARTIŞMASINA SERT YANIT

Nvidia CEO'su, yapay zekânın insan emeğinin yerini alarak geniş çaplı iş kayıplarına neden olacağı yönündeki endişeleri ise sert biçimde reddetti.

Huang, teknolojinin iş dünyasını dönüştüreceğini kabul ederken, yapay zekâ nedeniyle insanların kitlesel olarak işsiz kalacağı yönündeki değerlendirmeleri “tamamen saçmalık” olarak nitelendirdi.

Böylece San Francisco'daki konferansta yapay zekânın geleceğine ilişkin iki farklı yaklaşım belirginleşti: Bir tarafta teknolojinin kapasitesi hızla büyürken güvenlik konusunda daha temkinli olunması gerektiğini savunan isimler, diğer tarafta ise ilerlemenin yavaşlatılmasının inovasyonu engelleyebileceğini düşünen yöneticiler yer aldı.

"ŞİRKETLERİN GÜVENLİK İÇİN YETERİNCE NEDENİ VAR"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise tartışmaya farklı bir açıdan dahil oldu.

Zuckerberg, X üzerinden yaptığı paylaşımda yapay zekâ laboratuvarlarının modellerini güvenli şekilde geliştirmek için yeterli sorumluluğa ve teşvike sahip olduğunu savundu.

Meta CEO'suna göre kullanıcılar, kendileriyle uyumlu olmayan veya talimatlarını yerine getirmeyen yapay zekâ ajanlarını kullanmak istemeyecek. Bu nedenle güvenilirlik ve kullanıcıyla uyum, şirketler arasındaki rekabette giderek daha önemli bir avantaj haline gelecek.

"GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BAZI ÜRÜNLER BEKLETİLİYOR"

Zuckerberg ayrıca yapay zekâ modellerinin yol açabileceği zararların şirketleri hukuki sorumlulukla karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekti. Ona göre bu durum, şirketler açısından güvenliği öncelemek için başlı başına güçlü bir teşvik oluşturuyor.

Meta CEO'su, şirketinin de güvenlik gerekçesiyle bazı ürünlerini geciktirdiğini belirtti. Meta'nın Muse adlı yapay zekâ ajanının piyasaya çıkışını güvenlik ve güvenilirlik çalışmalarını tamamlamak amacıyla ertelediğini söyledi. Ayrıca bağımsız değerlendiricilerin ve danışmanların kullanılmasının sektör açısından iyi bir uygulama olduğunu savundu.

Zuckerberg'in yaklaşımında öne çıkan bir başka nokta ise yapay zekânın “uyumu” oldu. Meta CEO'su, kullanıcıların kendi amaçlarıyla örtüşmeyen davranışlar sergileyen ajanları tercih etmeyeceğini, dolayısıyla şirketlerin güvenli ve kullanıcıyla uyumlu sistemler geliştirmek için doğal bir ticari motivasyona sahip olduğunu belirtti.

TARTIŞMAYI BÜYÜTEN GELİŞMELER

Yapay zekâ güvenliği tartışması yalnızca teorik bir mesele olmaktan da çıktı. OpenAI, eylül ayında yaptığı açıklamada giderek daha yetenekli ve otonom hale gelen yapay zekâ sistemlerinin siber güvenlik gibi alanlarda beklenmeyen sonuçlar doğurabileceğini duyurdu. Şirket, bir araştırma modelinin Hugging Face altyapısındaki bir olaya ilişkin misaligned davranış sergilediğini ve olayın bugüne kadar tespit ettikleri en ciddi örnek olduğunu açıkladı.

OpenAI ayrıca yeni nesil modellerden Astra'nın kritik siber güvenlik kapasitesi eşiğine ulaştığını belirterek, bu seviyedeki yetenekler için geliştirme ve piyasaya sürülme aşamalarında daha güçlü güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

"ULUSAL GÜVENLİK STANDARTLARI" ÇAĞRISI

Şirketin politika birimi ise geçen hafta yayımladığı değerlendirmede daha ileri yapay zekâ yetenekleri için zorunlu ulusal güvenlik standartlarının oluşturulması çağrısı yaptı. Bu nedenle Altman'ın konferanstaki açıklamaları, “hiçbir güvenlik kuralına gerek yok” şeklinde değil; yapay zekâ şirketlerinin güvenliği ilerlemenin merkezinde tutması gerektiği yönündeki yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖRDE YENİ CEPHELEŞME

Son gelişmeler, Silikon Vadisi'ndeki yapay zekâ tartışmasının artık yalnızca teknolojinin ne kadar hızlı geliştirileceğiyle sınırlı olmadığını gösterdi. Asıl ayrışma, bu teknolojinin güvenliğinin kim tarafından ve hangi mekanizmalarla sağlanacağı konusunda yaşanıyor.

Altman ve Amodei gibi isimler daha kontrollü bir ilerleme ve güvenlik çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini savunurken, Huang şirketlerin kendi mühendislik süreçleri ve piyasa baskısıyla güvenliği sağlayabileceğini düşünüyor. Zuckerberg ise şirketlerin hem kullanıcı güveni hem de olası hukuki sorumluluk nedeniyle zaten güvenli modeller geliştirmek için güçlü teşviklere sahip olduğunu belirtiyor.