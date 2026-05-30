Yanardağ patladı: Küllerini 2 kilometre havaya püskürttü
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü. 2023'ten bu yana 450'den fazla patlama kaydedilen yanardağ, bölge halkı ve dağcılar için ciddi tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Batı Sumatra eyaletinin Agam ve Tanah Datar bölgeleri arasında yükselen Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Patlama sırasında gökyüzüne yaklaşık 2 kilometre yüksekliğinde kül sütunu yükseldi. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), kraterin 3 kilometrelik çevresine giriş yasağının sürdüğünü açıkladı.
2891 metre yüksekliğindeki Marapi, Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri. Ani ve öngörülmesi güç patlamalarıyla bilinen yanardağ, 3 Aralık 2023'ten bu yana 450'den fazla patlama gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren tehlike seviyesi ikinci dereceye çıkarıldı ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi yasaklandı.
Marapi'nin en ölümcül patlaması 3 Aralık 2023'te yaşandı. O gün yanardağ yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttü ve sıcak kül bulutları kuzeye doğru ilerledi. Patlama anında dağda 75 dağcı bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 23 dağcının cansız bedenine ulaşıldı. 52 dağcı kurtarılırken 8 kişi ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
Ocak 2026'da yanardağ yeniden büyük bir patlama gerçekleştirdi ve 1600 metre yüksekliğe kül püskürttü. Mart 2026'da da benzer bir patlama kaydedildi. PVMBG yetkilileri her iki patlamada da tehlike seviyesini 2. derecede tutarak uyarılarını sürdürdü.
Marapi patlamalarının en büyük tehlikelerinden biri soğuk lav akıntısı riski. PVMBG, özellikle yağışlar sonrasında nehir yataklarında yaşayan toplulukları soğuk lav akıntısına karşı uyarıyor. Yoğun kül düşüşü yaşanan bölgelerde ise halka solunum yollarını korumak amacıyla maske takmaları öneriliyor.
Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkede 130'dan fazla aktif yanardağ bulunuyor. Sumatra Adası'ndaki Marapi, bu yanardağlar arasında en sık patlama gerçekleştirenlerden biri olarak kayıtlara geçiyor.
Marapi çevresindeki yerleşim birimleri patlamalardan doğrudan etkileniyor. Kül yağışları tarım arazilerine zarar verirken, bölgedeki görüş mesafesi yer yer ciddi şekilde düşüyor. Yerel yetkililer her patlama sonrasında güvenlik önlemlerini artırarak çevredeki köylerde denetim yapıyor.
Dağcılık rotası olarak da popüler olan Marapi, 2023 felaketinden bu yana tırmanışa kapalı. Kraterin 3 kilometre çevresindeki yasak bölgede vatandaşlar, turistler ve ziyaretçiler için tüm faaliyetler durdurulmuş durumda. Yanardağın ne zaman sakinleşeceğine dair bilimsel bir öngörü bulunmuyor. (AA)