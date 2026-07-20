Yamal'ın Trump'a bakışları geceye damga vurdu! Milyonlar bu anı konuşuyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya oldu. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan finalde Arjantin ile karşılaşan İspanya, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazanarak futbolun zirvesine çıktı.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği finalin normal süresinde iki ekip de gol bulamadı. Karşılıklı ataklara rağmen 90 dakika 0-0 tamamlanırken, kupanın sahibini uzatma bölümü belirledi. İspanya'ya tarihi zaferi getiren golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.

KUPA TÖRENİNDE TRUMP DA SAHNEDEYDİ

Finalin ardından düzenlenen kupa seremonisine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte İspanyol futbolculara madalyalarını takdim ederken, şampiyonluk kupasını da kaptanlara teslim etti.

YAMAL'IN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kupa töreni sırasında objektifler bu kez 18 yaşındaki yıldız Lamine Yamal'a çevrildi. Filistin'e verdiği destekle de sık sık gündeme gelen genç futbolcunun, Trump sahnedeyken sergilediği yüz ifadesi ve bakışları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Trump'ın madalyayı Yamal'a taktığı anlarda genç oyuncunun mesafeli tavrı ve mimikleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı. Kimi kullanıcılar bu görüntüleri "anlamlı bir duruş" olarak yorumlarken, kimileri ise yalnızca törendeki doğal bir an olduğunu savundu.

İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından kutlamalar sürerken, final gecesi yalnızca Ferran Torres'in şampiyonluğu getiren golü değil, Lamine Yamal'ın kupa seremonisindeki o kısa ama çok konuşulan anları da dünya gündemine taşındı.