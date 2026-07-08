Yalnız kalmak istemedi: Mezuniyet balosuna kedisiyle gitti

ABD'de yaşayan lise öğrencisi Sam Steingard, mezuniyet balosuna birlikte gidecek bir partner bulamayınca yalnız kalmak yerine sıra dışı bir yönteme başvurdu. Genç adam, hayatının bu en özel gününde kendisine eşlik etmesi için evin kedisi Ruby'yi seçti.

Maryland eyaletinin Germantown kentinde yaşayan Steingard, balo öncesi hazırlıklarında hiçbir detayı atlamadı. Kendisi şık bir smokin giyerken, can dostu Ruby için de özel bir pembe elbise ve patikler hazırlandı. Baba Bryan Steingard'ın objektifine yansıyan bu eğlenceli ve sevgi dolu kareler, ailenin diğer üyesi Caroline tarafından internete yüklendi.

GERÇEK BALOYA GÖTÜRMEDİ

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez paylaşılarak viral olan fotoğraflar, uluslararası basının da ilgisini çekti. ABD'de kültürel olarak büyük önem taşıyan bu mezuniyet balosunda yalnız kalma baskısını esprili bir dille yıkan genç, hayvanseverlerden de tam not aldı.

Sam Steingard, kalabalık ve gürültülü parti ortamında kedisinin strese girmemesi, korkmaması veya kaybolmaması için Ruby'yi gerçek balo salonuna götürmedi. Eğlenceli bir ev provasıyla yetinen gencin bu duyarlı davranışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Dünyaca ünlü platformlarda geniş yer bulan sevimli çiftin fotoğrafları, unutulmaz mezuniyet anıları arasındaki yerini aldı.