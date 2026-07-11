Yalancı altın demişlerdi: İçinden gerçek altın çıktı, hem de tonlarca

Japonya'da bilim insanları, deniz yüzeyinin 750 metre altındaki bir volkanik kalderada yaptıkları araştırmada, 'yalancı altın' olarak bilinen pirit madeninin içinde rekor düzeyde gerçek altın keşfetti.

7 Temmuz 2026 tarihinde Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, teknolojik bir devrim yaratırken derin deniz madenciliğinin çevreye vereceği zararları da yeniden tartışmaya açtı.

OKYANUS TABANINDA REKOR KEŞİF

Tokyo Üniversitesi Endüstriyel Bilimler Enstitüsü bünyesinde çalışan Japon araştırmacılar, okyanus tabanında sıradışı bir keşfe imza attı. Izu-Ogasawara volkanik yayında yer alan Higashi-Aogashima kalderasında, çıplak gözle ya da sıradan mikroskoplarla görülmesi imkansız olan 'görünmez altın' tespit edildi. Deniz yüzeyinin tam 750 metre altında yürütülen çalışmalarda, hidrotermal bacalardan toplanan pirit örnekleri mercek altına alındı.

Uzmanlar, hassas bir iyon bombardımanı tekniği olan İkincil İyon Kütle Spektrometrisi ile yaptıkları analizlerde, pirit taneciklerinin içinde yüzde 1,9 oranında altın konsantrasyonu saptadı.

Bu oran, matematiksel olarak 1 ton kayaçta tam 19 kilogram saf altına denk gelen rekor bir seviyeyi gösteriyor. Aogashima Adası'nın 12 kilometre doğusunda yer alan bu bölgede, yer kabuğunun iç ısısıyla reaksiyona giren deniz suyunun, altın gibi değerli metalleri dar bir alanda biriktirdiği anlaşıldı.

TİCARİ İŞLETME İÇİN HENÜZ ERKEN

Söz konusu yüksek oran sadece laboratuvar ortamındaki mikro noktalarda tespit edildi. Bu durum okyanus tabanındaki yatağın tamamının hemen ticari olarak işletilebileceği anlamına gelmiyor. Bölgenin ekonomik bir madene dönüşmesi için rezerv boyutunun netleşmesi ve yeni ayrıştırma yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Japonya, Japonya Metal ve Enerji Güvenliği Örgütü aracılığıyla su altı hidrotermal yataklarını 2008 yılından beri araştırıyor. Kurum, Kasım 2023 tarihli raporunda bölgedeki mineral potansiyelini 51,805 milyon ton olarak tahmin etmişti.

Ülke her ne kadar 2017 yılında deniz tabanından maden çıkarma testleri yapsa ve 2025 Stratejik Enerji Planı'nda deniz madenlerini ulusal öncelik ilan etse de henüz sürekli operasyonlar için ticari ve teknolojik çözümler tam olarak sağlanamadı.

DEV EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

Bu teknolojik gelişme, madenciliğin su altı yaşamına yönelik yaratacağı derin tahribat endişelerini de zirveye taşıdı. Hidrotermal bacalar, ışığın olmadığı ve toksik kimyasalların bulunduğu ortama uyum sağlamış çok özel canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin güncel verilerine göre, bu bacalarla ilişkili olan 201 yumuşakça türünden 125'i su altı madenciliği tehdidi yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 1979 yılında Pasifik'te yapılan bir madencilik testinin olumsuz etkilerinin 2023 yılındaki keşif gezisinde bile hala devam ettiğinin görülmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

KÜRESEL MORATORYUM ÇAĞRISI

Yaşanan bu çevre krizi tartışmaları nedeniyle 40 ülke, uluslararası sularda madenciliğe karşı ihtiyati durdurma kararı alınmasını savunuyor. Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi, uluslararası sulardaki çevre sınırları ve maden arama kuralları üzerindeki müzakerelerine devam ediyor.

Ancak keşfin yapıldığı kalderanın uluslararası suların aksine doğrudan Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yer alması, tüm hukuki sorumluluğu ve karar yetkisini doğrudan Japonya devletine bırakıyor.