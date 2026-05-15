WhatsApp’tan başladı, 223 milyon TL kayıpla bitti! Sahte başbakan görüntüsüyle dev vurgun

Singapur’da yaşanan olay, dijital dolandırıcılığın ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Kimliği açıklanmayan bir kişi, kendisini Başbakan Laurence Wong dahil devletin en üst kademelerinden isimlerle iletişimde olduğuna inandıran profesyonel bir siber tuzağın hedefi oldu.

Süreç, mağdurun WhatsApp üzerinden aldığı bir mesajla başladı. Mesajı gönderen hesabın, ülkenin kabine yapısında yer alan üst düzey bir yetkiliyi taklit ettiği belirlendi. Bu iletişimde, kişinin acil bir çevrim içi toplantıya davet edildiği belirtildi.

SAHTE GÖRÜNTÜLERLE ZOOM TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Kısa süre sonra mağdura ProtonMail üzerinden gönderilen e-postada, bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle “acil finansman ihtiyacı” doğduğu öne sürüldü. Mesajda ayrıca resmi görünümlü bir belge ve devlet yetkilisi imzası bulunduğu izlenimi verilen sahte dokümanlar yer aldı.

Dolandırıcılar, süreci daha inandırıcı hale getirmek için mağdurdan bir gizlilik sözleşmesi imzalamasını da talep etti. Ardından mağdurun, Zoom üzerinden düzenlenen ve yapay zekâ ile üretilmiş sahte görüntülerle desteklenen bir toplantıya katıldığı öğrenildi. Görüşmede başbakan dahil çeşitli üst düzey yetkililerin bulunduğu izlenimi verildi.

Bu sahte toplantının ardından mağdur, verilen talimatlara uyarak belirtilen kurumsal görünümlü banka hesabına yaklaşık 4,9 milyon dolarlık (223 milyon Türk Lirası) transfer gerçekleştirdi.

DEVLET UYARI YAYIMLADI

Bir süre sonra şüphelenen kişi, doğrudan resmi makamlarla iletişime geçtiğinde dolandırıldığını fark etti. Olayın ardından yetkililer, hiçbir devlet kurumunun vatandaşlardan bu şekilde para transferi veya gizli bilgi talep etmeyeceğini vurgulayan uyarı yayımladı.

Soruşturma devam ederken, olayın yapay zekâ ile üretilmiş deepfake görüntüler ve sahte kurumsal iletişim ağlarıyla yürütülen en sofistike dolandırıcılık vakalarından biri olduğu değerlendiriliyor.