WhatsApp'ta beklenen değişiklik açıklandı: Artık gizlenebilecek

Meta, WhatsApp'a önümüzdeki günlerde gelecek önemli bir değişikliği duyurdu. "Kullanıcı Adları" adı verilen yeni özellik, kademeli olarak kullanıma sunulacak ve ilk kez kullanıcıların uygulama içinde telefon numaralarını gizlemesine imkan tanıyacak. Bu hamle, WhatsApp'ın gizlilik alanında son yıllarda gerçekleştirdiği en kapsamlı değişikliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

UZUN YILLARDIR BEKLENEN ÖZELLİK

Telegram gibi rakipler yıllardır kullanıcı adları üzerinden iletişime izin verirken, WhatsApp kurulduğu günden bu yana neredeyse tamamen telefon numaralarına bağlı bir sistemle çalışıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, iletişim kurmak istedikleri kişilerle telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmadan sohbet edebilecek. Bu durum, özellikle gizlilik endişesi taşıyan kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

KADEMELİ KULLANIMA SUNULACAK

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı adları özelliği önümüzdeki günlerde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağına ilişkin kesin bir tarih verilmezken, önümüzdeki haftalarda küresel çapta kullanıma açılması bekleniyor. Kullanıcılar, ayarlar bölümünden kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyebilecek ve bu adı telefon numarası yerine iletişim bilgisi olarak paylaşabilecek.